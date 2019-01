Delmenhorst. In der Tennis-Regionalliga der Damen 40 belegt BW Delmenhorst nach der 2:4-Niederlage beim DTV Hannover den vorletzten Platz und muss um den Klassenverbleib bangen. Die Damen 50 des Huder Tennisvereins, Meister und Aufsteiger in die Regionalliga, beenden die Saison mit einem glatten 6:0 bei Olympia Neumünster.

In der Tennis-Regionalliga der Damen 40 hat der TC Blau-Weiß Delmenhorst bei Spitzenreiter DTV Hannover dicht vor einer Überraschung gestanden. Am Ende behauptete sich der Favorit jedoch mit 4:2. Der Aufstieg der Huder Damen 50 von der Nord- in die Regionalliga steht bereits seit fünf Wochen fest. Der Meister ließ auch im fünften und letzten Spiel nichts anbrennen und siegte bei Olympia Neumünster mit 6:0.

Regionalliga

DTV Hannover Damen 40 – BWD 4:2. „Leider waren wir in Hannover nicht so gut besetzt“, sagte Anette Lesemann. Neben der erkrankten Mannschaftsführerin (Nr. 4) fehlte mit Karin Kobel-Holtmann auch die Nummer zwei.

In den Einzeln kassierten Tanja de Buhr (2:6, 1:6 gegen Britta Großmann), Silke Niehaus (4:6, 1:6 gegen Maren Mack) und Tanja Witt (1:6, 1:6 gegen Margit Pape) Zwei-Satz-Niederlagen. Andrea Kuhlmann hingegen behauptete sich mit 7:6, 3:6 und 11:9 gegen Kristine Olivier. de Buhr/Witt verloren mit 6:2, 5:7 und 5:10 gegen Großmann/Pape. Für den zweiten Punkt des Gastes sorgten Niehaus/Kuhlmann mit ihrem 6:1, 3:6 und 10:8 über Mack/Olivier.

Der TC Blau-Weiß, mit 2:6 Punkten Sechster und Vorletzter, quittierte beim Tabellenführer (6:0 Zähler) bereits die dritte 2:4-Niederlage. „In dem einen oder anderen Spiel wäre ein 3:3 möglich gewesen“, blickte Lesemann zurück. „Wir haben Punkte liegen gelassen.“

Die letzten Spiele bestreiten die Delmenhorsterinnen in eigener Halle gegen den Tabellenfünften SC Condor Hamburg (27. Januar), der 2:4 Punkte meldet, und am 3. März gegen den Stader TV, der mit 4:4 Zählern auf Position vier zu finden ist. Der TC BWD hat es selbst in der Hand den Verbleib in der höchsten Liga in dieser Altersklasse zu schaffen. Lesemann: „Wir wären aber nicht so traurig, wenn wir absteigen müssten. Wir kämpfen immer gegen den Abstieg und sind manchmal überfordert. Der Druck ist hoch. Im Falle eines Abstiegs ginge die Welt nicht unter.“

Anzeige Anzeige

Nordliga

Olympia Neumünster Damen 50 – HTV 0:6. „Es wäre toll, wenn wir die weiße Weste behalten würden“, sagte die Huder Mannschaftsführerin Elvira Precht nach dem 6:0 über den Oldenburger TeV, das ihrer Mannschaft Meistertitel und Aufstieg bescherte. In der Abschlusstabelle belegt Hude mit 10:0 Punkten vor dem Hamburger Verein TG Bergstedt-Wensenbalken (7:3) und Oldenburg (5:5) den Spitzenplatz. In Neumünster setzten sich Edeltraud Horstmann, Chun Oberwandling, Gaby Ulrich, Barbara Moser und Horstmann/Ulrich in zwei Sätzen durch. Oberwandling/Moser siegten mit 6:2, 3:6 und 10:6.