Wildeshausen. Ein Bus ist am Donnerstagmorgen gegen ein Auto geprallt. Die 33-jährige Fahrerin des Wagens wurde dabei leicht verletzt.

Ein Linienbus ist am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in Wildeshausen gegen den Wagen einer 33-jährigen Autofahrerin geprallt. Die Frau aus Wildeshausen fuhr mit ihrem Opel auf der Harpsteder Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Delmenhorster Straße sprang die Ampel auf Gelb um, weshalb die 33-Jährige abbremste. Der folgende Fahrer eines Busses, ein 51-jähriger Mann aus Bassum, fuhr mit seinem Linienbus auf das stehende Auto auf. Die Frau erlitt Verletzungen am Oberkörper. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.