Stenum. Viele Siege gab es für die erste Badmintonmannschaft in der Geschichte des VfL Stenum noch nicht zu bejubeln. Doch die Stimmung innerhalb des Teams ist gut – und in der Abteilung läuft es hervorragend.

Carlotta Steimke ist am 11. November in die Vereinsgeschichte des VfL Stenum eingegangen, dabei hat sie eigentlich nur das getan, was sie öfter tut: Sie hat ein Badmintonspiel gewonnen. 21:13 und 21:17 ging ihr Match gegen Esther Stöver aus, die für die SG Ganderkesee/Harpstedt spielt, es war allerdings das erste Einzel, das je eine Stenumerin in einem Ligaspiel gewonnen hat – leider bis heute auch das einzige.

Seit dieser Saison stellt der VfL zum ersten Mal in seiner einundsiebzigeinhalbjährigen Historie eine Badmintonmannschaft, die organisiert um Punkte kämpft, in der tiefstklassigen Kreisliga, um genau zu sein. Als Starthilfe gab es direkt eine 500-Euro-Spende von der Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok, die unter anderem in Trikots investiert wurde; Lehrgeld zahlen die Stenumer, wie zu erahnen war, natürlich trotzdem.

Freude über jeden Sieg

In den ersten vier Spielen war nichts zu holen, gegen den TV Cloppenburg IV gab es bei der Premiere ein 1:7 – Carlotta Steimke und Natalie Suck gelang im Damendoppel durch ein 21:17 und 21:15 über Isabell Reuter/Luisa Vaske der geschichtsträchtige erste Punkt. Es folgte ein 1:7 gegen den SC Wildeshausen II, Philipp Simon und Carlotta Steimkes Vater Rainer gewannen ihr Doppel in drei Sätzen – mehr Zähler haben die Stenumer Männer bisher auch nicht gesammelt. Weil auch Ganderkesee/Harpstedt (2:6) und Cloppenburg III (0:8) zu stark waren, ist der VfL Letzter, unter anderem mit einer Einzelbilanz von 1:15.

Davon lassen sich die Punktspiel-Pioniere aber nicht die Laune verderben. „Wir wollten uns nach anderthalb Jahren Trainingsbetrieb einfach mal mit anderen messen“, erzählt Rainer Steimke. „Klar, wir verlieren meistens, aber wir haben zusammen viel Spaß. Unsere Zwischenbilanz fällt positiv aus.“ Sieben Spieler haben bis jetzt schon ihr Liga-Debüt gefeiert, neben ihm und seiner Tochter gehören Natalie Suck, Mannschaftsführer Philipp Simon, Dennis Pospiech, Arne Genzen und Jannis Fink zur Stammbesetzung.

Abteilung wächst

Eigentlich ist es erstaunlich, dass sich der VfL erst jetzt in die Ligaspiele wagt, denn die Abteilung wächst und gedeiht Steimke zufolge bestens. Rund 40 Jugendliche und 20 Erwachsene sind dabei, mit Marco Walter leitet ein erfahrener Übungsleiter die Trainingseinheiten. Mitte April richtete der Verein zum ersten Mal ein Turnier aus, damals die C-Rangliste.

Einen Heimspieltag wird es in dieser Kreisliga-Saison noch nicht geben. Am 27. Januar trifft Stenum in Cloppenburg auf Wildeshausen II und Ganderkesee/Harpstedt, am 17. Februar in Harpstedt auf Cloppenburg III und IV. „Das Team freut sich drauf“, ließ man über eine Pressemitteillung verlauten.