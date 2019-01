Landkreis. Die Jungschiedsrichter-Auswahl des Fußball-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst kämpft sich beim Landesturnier in Göttingen bis ins Finale durch. Bei der Mammut-Veranstaltung mit 35 Teams sind unter anderem die Bundesliga-Schiedsrichter Bibiana Steinhaus und Harm Osmers zu Gast.

Man kann sich ungefähr vorstellen, was am Wochenende abends auf den Gängen des Hotels „Freizeit In“ in Göttingen los war. In der Vier-Sterne-Unterkunft übernachteten 400 jugendliche Fußball-Spieler, die für das Jungschiedsrichterturnier in der Stadt waren, der 37. Landesmeisterschaft für Referees. Irgendwie hatte es der Ausrichterkreis Göttingen-Osterode vollbracht, sämtliche 35 Auswahlteams samt Betreuer in besagtem Hotel unterzubringen – der Zapfenstreich war für die Trainer da wohl nicht ganz so einfach durchzusetzen.

Die Mannschaft des Fußball-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst hat aber offenbar ausreichend Schlaf bekommen. Der einstige Seriensieger erreichte nach dreijähriger Durststrecke mal wieder das Finale und kehrte als Vizemeister zurück, geschlagen nur vom starken Team der Region Hannover. „Das war weit mehr, als wir erwartet hatte“, sagte Schiedsrichterobmann Harald Theile.

Zweimal ins Neunmeterschießen

30 der 33 Fußball-Kreise waren vertreten, fünf davon mit zwei Mannschaften. Die Vorrunde wurde in sechs Sporthallen in Göttingen und dem Umland ausgetragen, zu Gast waren auch die niedersächsischen Profi-Referees Bibiana Steinhaus, Dr. Riem Hussein, Harm Osmers und Frank Willenborg. Die drei Bezirksligaschiedsrichter Nico Menke, Keno Rademacher (beide TV Munderloh) und Tom Adler (TSV Ganderkesee) betreuten den Neun-Mann-Kader aus Oldenburg-Land/Delmenhorst und stellten das Team hervorragend ein. In den Gruppenspielen gab es drei Siege, ein Unentschieden und ein 0:2 gegen Region Hannover. Im Achtelfinale setzte sich die Auswahl mit 3:2 nach Neunmeterschießen gegen Wolfsburg durch. Nach einem 4:2 im Viertelfinale über Hameln-Pyrmont ging es erneut ins Neunmeterschießen – und beim 4:2 über Göttingen/Osterode erneut erfolgreich.

Im Finale fügte Felix Rutayungwa vom VfL Stenum mit seiner Führung den Hannoveranern das einzige Gegentor zu, am Ende aber hieß es noch 1:4. „Der guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch“, berichtete Theile.