qu/dn Neerstedt. Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt wollen zum 110. Clubgeburtstag aufsteigen – doch dafür brauchen sie eine Aufholjagd.

Die Sporthalle an der Heideschule in Schwanewede ist nicht zu Unrecht auch als Heidhölle berüchtigt, die Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen spielen dort regelmäßig vor mehreren hundert Fans. Und in dieser vermutlich wieder gut beschallten Umgebung wird sich am Sonntagabend ab 18 Uhr vielleicht die nähere sportliche Zukunft des TV Neerstedt entscheiden. Sollte der Verbandsligist es ernst meinen mit der Rückkehr in die Oberliga, wäre eine Niederlage im ersten Spiel nach der Winterpause fatal, denn dann würde der Rückstand auf Schwanewede auf dem zweiten Aufstiegsplatz nach der Hälfte der Spiele auf fünf Punkte anwachsen – und Schwanewede hat bisher überhaupt erst drei abgegeben.

Beste Abwehr in Niedersachsen

Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, warum Neerstedt überhaupt zu einer Aufholjagd genötigt ist, denn bisher macht das Team von Björn Wolken gar nicht so viel falsch. Der Absteiger ist mit 32 Zeitstrafen und drei Roten Karten das fairste Team der Liga. Vor allem aber kassierten die Neerstedter im Schnitt nicht einmal 22 Gegentreffer pro Spiel und stellen damit die beste Abwehr aller niedersächsischen Teams in den ersten fünf deutschen Ligen. „Die Deckung war häufig schon ausgezeichnet“, findet Wolken, „aber vorne fehlte die Konstanz.“ Tatsächlich trifft sogar der Vorletzte TuS Bramsche öfter als der TVN.

An den Neuzugängen liegt es nicht, besonders Keeper Niklas Planck und Florian Honschopp, mit 54 Treffern hinter Mario Reiser (72) und Andrej Kunz (56) drittbester Werfer, spielten sich in den Vordergrund. Der Club würde im 110. Jahr der Vereinsgeschichte gern den Wiederaufstieg feiern, vermittelt aber gleichzeitig auch den Eindruck, dass eine weitere Saison in der Verbandsliga kein Weltuntergang wäre. Wolken nimmt die drei Niederlagen (zwei davon gab es zuhause) als Indiz dafür, „dass wir noch nicht soweit sind“. Zufrieden sei er trotzdem: „Ich hoffe, wir bekommen die zweite Saisonhälfte genauso gut hin wie die erste.“

Die unsichere Ligenzugehörigkeit erschwert allerdings die Suche nach einem Nachfolger für Wolken, der zum Saisonende aus privaten und beruflichen Gründen aufhört. Ein Oberligist hätte auf dem schwierigen Trainermarkt vermutlich eine bessere Verhandlungsposition. Der zweite Vorsitzende Frank Bartsch findet trotzdem, „dass die Situation mit aktuell Platz drei Hoffnung macht“. Damit die noch etwas länger währt, müssen die Neerstedter am besten in Schwanewede gewinnen.