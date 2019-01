Delmenhorst. Die Bezirksliga-Tischtennisspielerinnen des TV Deichhorst sind mit einem Sieg in die Rückrunde 2018/19 gestartet. Sie setzten sich beim TV Jahn Delmenhorst II mit 8:2 durch.

Das Kellerkind TV Deichhorst ist furios in die Rückrunde der Saison 2018/19 in der Tischtennis-Bezirksliga der Frauen gestartet. Der Tabellenvorletzte gewann am Montagabend überraschend deutlich beim TV Jahn Delmenhorst II. Durch den 8:2-Erfolg sind die Chancen des Aufsteigers auf den Ligaverbleib mächtig gestiegen.

Nach der Hinrunde wies Deichhorst mit 3:15 Zählern drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang acht (TS Hoykenkamp/6:12) auf. Durch ihren Erfolg bei der Jahn-Reserve hat das Team um Spitzenspielerin Ingrid Lüdtke den Abstand auf einen Punkt verkürzt. Dagegen wird es für die Jahn-Riege wieder enger: Sie weist jetzt 7:13 Zähler auf.

Anneliese Schreiber und Londa Bantel mit optimaler Ausbeute

Die überzeugende Leistung dürfte den TVD-Spielerinnen zudem neuen Mut im Kampf gegen den Abstieg geben. Schon im Hinspiel hatten Deichhorsterinnen gegen Jahn keine schlechte Figur gemacht und dem Stadtrivalen ein 7:7 abgetrotzt. Im zweiten Vergleich traten Lüdtke und Co. sogar noch stärker auf. Vom ersten Ballwechsel an waren die Gäste hellwach und stahlen dem TV Jahn gleich beide Punkte in den Auftaktdoppeln. Die ersten Einzel, direkt im Anschluss, waren hart umkämpft. Auch dort bewiesen die TVD-Spielerinnen vermehrt das bessere Stehvermögen. Nur Dagmar Hische musste sich im vorderen Paarkreuz Jahns Christine Niemeyer und Renate Lampe beugen. Die übrigen Duelle gingen ausnahmslos an das Kellerkind. Vor allem dessen Trümpfe in der unteren Hälfte stachen. Dort setzte sich die Routine der Altmeisterinnen Anneliese Schreiber und Londa Bantel mit optimaler Vier-Punkte-Ausbeute durch.