Hannover. Fabian Sander, Daniel Eskes und René Rumpf vom Delmenhorster TV sind erfolgreich in ihr Sportjahr 2019 gestartet. Bei einem Hallensportfest in Hannover qualifizierten sie sich für die Landesmeisterschaften.

Fabian Sander war richtig happy. „Ich habe noch nie in einem Wettkampf einen Dreisprung gemacht – und dann so ein Satz“, erzählte der 18-jährige Leichtathlet des Delmenhorster TV strahlend. Mit seiner Weite von 12,31 Metern übertraf er am Wochenende während eines Hallensportfests in Hannover nicht nur die geforderte U20-Norm für die Ende Januar anstehenden Landesmeisterschaften. Auch die Norm für den Männerwettbewerb, der eine Woche zuvor ebenfalls in der Landeshauptstadt ausgetragen wird, knackte er. „Ob ich im Dreisprung starte, entscheide ich kurzfristig, ich konzentriere mich mehr auf den Weitsprung“, sagte er.

Daniel Eskes und René Rumpf für Landesmeisterschaften qualifiziert

Seine Vereinskollegen Daniel Eskes und René Rumpf hatten ebenso allen Grund sich zu freuen. Der seit diesem Jahr in der Altersklasse U18 startberechtigte Eskes lief über 800 Meter in 2:12,39 Minuten eine neue persönliche Bestzeit. Damit unterbot auch er die Richtzeit für die Landestitelkämpfe. Rumpf gewann seinen Vorlauf im 60-Meter-Springt der Männern mit der sechsbesten Zeit aller 48 Teilnehmer von 7,22 Sekunden. Er qualifizierte sich damit ebenfalls für die Hallenmeisterschaften. Auf das Finale des Sportfests verzichtete er allerdings, um sich für den 200-Meter-Lauf zu schonen. Dort hatte er allerdings Pech, denn er wurde auf der Innenbahn ausgelost, die in der Halle durch den engen Kurvenradius äußerst ungünstig ist. Mit 23,70 Sekunden wurde Rumpf, der sich eine Zeit deutlich unter 23 Sekunden zutraut, in Hannover klar unter Wert geschlagen. „Das ist schon großer Mist, zumal in anderen Läufen nur zwei Athleten gestartet sind, da hätte man mich durchaus auf einer besseren Bahn laufen lassen können“, ärgerte er sich nicht ganz zu Unrecht.

Tom Fleuter vom TV Hude wird im Weitsprung Fünfter

Timon Vietor vom TV Hude qualifizierte sich in 7,70 Sekunden im 60-Meter-Lauf der Altersklasse U20 ebenso wie der Delmenhorster Fabian Sander für das B-Finale, in dem der Huder auf Platz vier knapp vor dem DTV-Athleten das Ziel durchquerte. Vietors Vereinskollege Tom Fleuter war im Vorlauf ausgeschieden. Im Weitsprung sprang Fleuter mit 5,46 Metern auf den fünften Platz. Vietor kam zudem über 200 Meter nach 25,51 Sekunden ins Ziel und belegte den 14. Platz. Kim Haberer (TV Hude) lief über 60 Meter 8,71 Sekunden, ihre Vereinskollegin Larissa Lange 9,43 Sekunden. Beide schieden im Vorlauf aus. Haberer startete zudem noch über die 200 Meter, wo sie nach 29,87 Sekunden ins Ziel kam und am Ende den 24. Platz erreichte.

Der Delmenhorster Nico Hesse, inzwischen für den SV Werder Bremen startend, versuchte sich nach einem Jahr Verletzungspause im Hochsprung der Männer. Er übersprang 1,88 Meter und wurde Vierter.