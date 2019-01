Nachwuchsfußballer bestreiten in der Schierbroker Halle Altengraben 16 Turniere an acht Tagen. Gastgeber VfL Stenum begrüßt 156 teilnehmende Mannschaften und erntet für die vorbildliche Organisation einmal mehr viel Lob. 15 vereinseigene Jung-Schiedsrichter kommen bei dem Spektakel zum Einsatz.

„Wir sind ein super Gastgeber, denn wir haben kein Turnier gewonnen. Das gab’s noch nie.“ Am Samstagvormittag, als der vorletzte Wettkampf des 1. ErimaSport-Duwe-Wintercups in vollem Gange war, haben Maurice Kulawiak und Marco Reuschler an bessere Zeiten erinnert. Beim letzten Turnier des Jugendfußball-Spektakels in der Schierbroker Halle Altengraben gab es dann doch noch ein Happy End für die vorbildlichen Hausherren des VfL Stenum: Die D-Jugend behauptete sich mit 2:1 nach Entscheidungsschießen gegen den SV Tungeln und setzte damit den Schlusspunkt unter das Event.

VfL Stenum hatte 156 Teams zu Gast

„Wir sind kaputt, aber zufrieden“, sagte Reuschler, der gemeinsam mit Kulawiak, Gunda Bruns, Carmen Geerken und Heide Panzram die Spitze des Organisationsstabes bildete, am Sonntagmittag. An acht Tagen standen 16 Kräftemessen, an denen sich 156 Teams beteiligten, auf dem Programm.

Die Ergebnisse der letzten Turniere, 2. F-Junioren (Kreisklasse, mittlere Staffel), Finale: SG DHI Harpstedt – GVO Oldenburg 1:3; Spiel um Platz drei: SF Wüsting-Altmoorhausen – SV Atlas Delmenhorst 3:2. 1. C-Mädchen (Bezirksliga), Finale: TSV Ganderkesee – TuS Büppel 2:3; Spiel um Platz drei: VfL Stenum – Krusenbuscher SV 0:4.

1. und 2. G-Jugend, Finale: TSV Ganderkesee – GVO Oldenburg F-Mädchen 4:5; Spiel um Platz drei: TV Jahn Delmenhorst – TuS Hasbergen 4:2. 1. C-Jugend (Bezirksliga), Finale: TuS Schwachhausen – BW Lohne 4:2; Spiel um Platz drei: BV Cloppenburg – JFV Weyhe-Stuhr 1:3.

1. F-Jugend (Kreisliga/Kreisklasse), Finale: TuS Heidkrug – ATS Buntentor 1:2; Spiel um den dritten Platz: SG Arbergen-Mahndorf – VfL Wildeshausen 5:4. 1. D-Jugend (Kreisliga), Finale: VfL Stenum – SV Tungeln 2:1; Spiel um Platz drei: VfL Stenum II – FC Oberneuland 1:3.

Vorwärtsgang: Bei Stenums Wintercup traten D-Junioren des Gastgebers (rote Trikots) gegen Jahn Delmenhorst an. Foto: Lars Pingel



Anzeige Anzeige

Drei Erfolge errangen Vertreter des GVO Oldenburg (F-Mädchen, F- und E-Jungen). Über zwei Siege freuten sich Auswahlmannschaften des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst (E- und D-Jugendliche). Neben den Stenumern („Die D-Jugend hat die Ehre des VfL gerettet“, meinte Reuschler lachend) behaupteten sich drei weitere hiesige Starter einmal: TSV Ganderkesee, TuS Heidkrug und SG DHI Harpstedt.

Die Ganderkeseer C-Juniorinnen landeten auf dem zweiten Rang. Sie unterlagen dem TuS Büppel, hinter dem sie in der Bezirksliga die zweite Position belegen, im Finale mit 2:3 nach Entscheidungsschießen. „Das war eine unglückliche Niederlage“, kommentierte Uwe Saalfeld. Trainer des TSV, das Ergebnis.

Alle Schiedsrichter gehören VfL Stenum an

Beim mittlerweile 11. Wintercup des VfL Stenum kamen 15 vereinseigene Unparteiische zum Einsatz. „Es handelte es sich ausnahmslos um Jung-Schiedsrichter im Alter von 13 bis 17 Jahren“, berichtete VfL-Obmann Uwe Steffen, der am Samstagvormittag kurzfristig für zwei Stunden einsprang. Die Spiele seien im großen und ganzen fair gewesen. Allerdings habe es beim abschließenden Finale der D-Junioren viele Buh-Rufe für eine Entscheidung des Schiedsrichters gegeben, die revidiert worden sei. „Das war nicht so schön. Auch Trainer anderer Vereine haben gebuht. Sie sollten doch an ihre Vorbildfunktion denken“, betonte Steffen

„Es war ein gut organisiertes Turnier“, lobte Ganderkesees Trainer Saalfeld. Teilnehmer mit einer deutlich weiteren Anreise äußerten sich ebenfalls positiv: die C-Jugendlichen des SV Körne 83. Das Gästeteam aus Dortmund kam, sah und siegte. Kulawiak: „Die Verantwortlichen haben bereits für das nächste Turnier den erneuten Besuch einer ihrer Mannschaften angekündigt.“ Reuschler ergänzte: „Viele der Gäste sagten, dass sie gerne wiederkommen. Trainer haben uns darum gebeten, ihnen die Einladungen für den nächsten Wintercup zu schicken.“