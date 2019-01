Delmenhorst. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben das Hallenturnier des SV Brake gewonnen.

Die Fußballerinnen des TV Jahn sind mit einem Turniersieg in das neue Jahr gestartet. Im Finale des gut besetzten Cewe-Wintercups, den der SV Brake (Landesliga) veranstaltet hatte, freute sich der Regionalligist über ein 5:3 n. E. gegen den Ligakontrahenten SV Meppen II. Dritter wurde mit dem SV Werder Bremen II ein dritter Vertreter der Regionalliga Nord. Er besiegte den Oberligisten ESV Einigkeit Hamburg mit 7:1.

TV Jahn feiert in Vorrunde zwei Siege

Die Delmenhorsterinnen starteten mit einem 1:5 gegen Meppen II wenig verheißungsvoll. Es folgten ein 2:1 (nach Rückstand) gegen den TuS Büppel (ebenfalls Regionalliga) und ein 4:3 (nach 4:1) gegen Oberliga-Spitzenreiter Hannover 96. Hinter dem SV Meppen II, der es auf sechs Punkte und 8:5 Treffer brachte, erreichte Jahn (6/7:9) als Zweiter der Gruppe A das Halbfinale.

Delmenhorsterinnen mit starkem Schlussspurt

Hier traf die Mannschaft von Cheftrainer Claus-Dieter Meier auf Werders Zweite, die sich in der Gruppe B mit optimalen neun Zählern und 10:1 Toren behauptete. „Die Bremerinnen waren der klare Turnierfavorit, doch nach einem tollen Spiel setzte sich unsere Mannschaft mit 5:2 durch“, teilte der Coach mit. Im Endspiel traf der TVJ erneut auf die Meppenerinnen, die Einigkeit Hamburg im zweiten Halbfinale mit 4:0 in die Schranken wiesen. Jahn lag mit 0:3 zurück, ehe die Mannschaft nach einem „starken Schlussspurt“ (Meier) ein 3:3 erreichte. Der letzte Treffer fiel 20 Sekunden vor Beendigung der Partie. Beim Neun-Meter-Schießen traf der TV Jahn durch Vivien Endemann und Stefanie Herzberg. Meppen II scheiterte am Pfosten und an Torfrau Jannika Ehlers.

Meier setzte in Brake folgende Spielerinnen ein: Ehlers; Endemann (5 Tore), Julia Hechtenberg (3), Maryam Matta (2), Herzberg (3), Mona Matzdorf (1), Lynn Janning und Nadine Poppen (1).