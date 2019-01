Delmenhorst. Die Damen und Herren von Blau-Weiß Delmenhorst starten in die Tennis-Landesliga und sind damit die Aushängeschilder. Sieben Damen- und Herrenteams des TC BWD und Huder TV kämpfen um Punkte.

Sieben Damen- und Herren-Mannschaften, die den TC Blau-Weiß Delmenhorst und den Huder TV vertreten, beteiligen sich an den Tennis-Punktspielen, die heute und am Sonntag beginnen. Aushängeschilder sind die Damen und Herren des TC BWD, die sich in Landesligen der Konkurrenz stellen. Darüber hinaus kommen an diesem Wochenende die Huder Herren I (Bezirksklasse) und II, die BWD-Herren III (beide Regionsklasse) sowie die Blau-Weiß-Damen II (Regionsliga) zum Einsatz. Die Bezirksliga-Herren II des TC BWD greifen erst am Samstag, 19. Januar, in das Geschehen ein.

Blau-Weiß wähnt sich „stärker als im Sommer“

Die Herren des TC Blau-Weiß erwarten heute, 13 Uhr, in der Halle an der Lethestraße den TV Sparta 87 Nordhorn. „Wir sind guten Mutes und haben nichts zu verlieren“, betont Carsten Glander, Sportwart, Mannschaftsführer und Spitzenspieler der Delmenhorster. Die Begegnung mit den Nordhornern bezeichnet er als „Bonusspiel“. Der Gast, in dessen Kader sich gleich vier Spieler befinden, die der Leistungsklasse 1 angehörten, gilt als Aufstiegsfavorit. Glander: „Vielleicht können wir Nordhorn ein bisschen ärgern, aber die wichtigen Spiele kommen erst in den nächsten Wochen.“ Der TC Sommerbostel, TC Bad Essen, Bremer TC, TV Süd Bremen und der TC Lilienthal II komplettieren das sieben Teams umfassende Feld.

Die Damen des TC Blau-Weiß genießen ebenfalls Heimrecht und empfangen am Sonntag den SVE Wiefelstede II. Die Begegnung beginnt um 13 Uhr. „Wir sind stärker als im letzten Winter“, freut sich Trainer Julian Thomas, der mit Ingrid Suslov (einst Delmenhorster TC) und Madelaine Netthöfel zwei neue Spielerinnen präsentiert, die vom Bremer Tennisverein Süd an die Lethestraße gewechselt sind. Die weiteren Kontrahenten der Delmenhorsterinnen sind TV Ost Bremen, Sparta Nordhorn, TC Lilienthal, DT Hameln und der TC BW Papenburg. „Sowohl für die Damen als auch für die Herren geht es um den Klassenerhalt“, unterstreicht Glander.

Junge Teams sollen Erfahrungen sammeln

Die Damenmannschaft II von Blau-Weiß stellt sich morgen um 13.30 Uhr beim TC Edewecht vor. Die Herren III absolvieren ihren ersten Auftritt heute ab 14 Uhr beim TC BW Oldenburg III. Glander: „Diese Mannschaft besteht aus ganz jungen Leuten, die Erfahrungen sammeln sollen. Der Tabellenplatz ist nebensächlich.“

Die Herren des Huder TV treffen am Sonntag, 10 Uhr, in eigener Halle auf den TV Werder Bremen. Die Herrenmannschaft II des HTV spielt am Sonntag beim Wardenburger TC II. Beginn: 13 Uhr.

Während die Damen und Herren in die Hallenrunde starten, setzen einige Altersklassenteams ihre Punktspiele fort. An diesem Wochenende befinden sich lediglich die Herren 40 des TC Blau-Weiß im Einsatz. Der Bezirksligist steht heute ab 18 Uhr in eigener Halle dem TV Friesoythe gegenüber. Der Gast führt das Feld mit 5:1 Punkten an. Die Hausherren belegen mit 4:4 Zählern den vierten Rang.