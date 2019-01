Delmenhorst. Edgar Kary, neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst, kündigt vor Beginn der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2018/2019 an, dass er das Training intensivieren wolle. Das Team wird vier Testspiele bestreiten.

Wenn es der Wettergott für angebracht hält, bestreitet der Fußball-Bezirksligist SV Tur Abdin das erste Punktspiel nach elfwöchiger Winterpause am Sonntag, 17. Februar, ab 15 Uhr. Und zwar beim VfL Wildeshausen, Tabellenführer dieser Spielklasse. Es gibt, das ist unbestritten, leichtere Aufgaben. Doch Edgar Kary, der Neue auf dem Trainerstuhl der Delmenhorster, gibt sich zuversichtlich und spricht ein großes Wort gelassen aus: „Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, können wir mit Wildeshausen spielerisch mithalten.“

Nachfolger von Christian Kaya

Immer wieder wird dem SV Tur Abdin attestiert, er sei zu Großtaten fähig, müsse allerdings besagtes Potenzial restlos einbringen. So sieht es auch Kary, als Cheftrainer Nachfolger von Christian Kaya, der das Amt aus beruflichen Gründen abgeben musste. Ferner, so Kary, seien die Leistungen nicht konstant genug. Diese Meinung vertritt er ebenfalls nicht exklusiv: Über diesen Mangel klagten bereits diverse Vorgänger. Unter der Leitung von Kaya gelangen der Mannschaft, die nach 17 Spielen mit 25 Punkten Platz zehn belegt, zweimal zwei Siege in Folge. Erfolgsserien sehen anders aus.

„Edgar kann gut auf Spieler eingehen“, lobt Isa Tezel, der gemeinsam mit Mathias Demir die sportliche Leitung bildet, den neuen Coach. Es sei schnell klar gewesen: „Es passt.“ Das gern zitierte „gute Gefühl“ entwickelte sich nach kurzer Zeit – auf beiden Seiten. Bemerkenswert: Beim SVT setzen sie nach Kaya erneut auf einen 30-Jährigen, der erstmals als Cheftrainer fungiert.

Letzter Formtest beim SV Brake

Tur Abdin nimmt an diesem Wochenende an einem Turnier in Lemwerder teil. Testspiele stehen beim VfL 07 Bremen (Sonntag, 27. Januar, 14 Uhr), Hemelinger SV (Sonntag, 3. Februar, 15 Uhr), SV Lemwerder (Sonntag, 10. Februar, 14 Uhr) und SV Brake (Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr) auf dem Programm.

Bis dahin liegt vor den Düsternortern ein beachtliches Arbeitspensum. „Ich werde das Training intensivieren“, kündigt Kary an. Einige Spiele seien in den letzten Minuten verloren worden. Auch hier will er den Hebel ansetzen. Beim 3:4 gegen den VfL Wildeshausen erzielte Sascha Görke den entscheidenden Treffer in der 90. Minute.