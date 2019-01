Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg beenden an diesem Samstag die Hinrunde der Saison 2018/19. Sie treten bei der HSG Osnabrück an.

Der Spielplan der Landesliga hat den Handballern der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg nur eine kurze Weihnachts- und Silvesterpause gegönnt: Bereits an diesem Samstag geht die Saison 2018/19 für die Mannschaft von Trainer Andreas Müller weiter. Ab 18 Uhr tritt sie zu ihrem letzten Vorrundenspiel bei der HSG Osnabrück an.

HSG-Trainer Andreas Müller hofft auf weitere Leistungssteigerung

Die spielfreie Zeit nutzte das Müller-Team überwiegend zur Regeneration. Allerdings wurde sie dazu auch ein wenig gezwungen, denn da zur Zeit alle Hallen im Landkreis geschlossen sind, war eine intensive Vorbereitung kaum möglich. Trotzdem geht die HSG zuversichtlich in die Begegnung, denn sie will die kleine Serie von zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage (9:1 Punkte) fortsetzen, mit der ihr der Sprung auf den achten Tabellenplatz (12:12) gelang. Der Gastgeber der Landkreis-HSG, Tabellenelfter, ist heimstark. Er hat von fünf Partien auf eigenem Parkett vier gewonnen und holte so acht seiner bisher zehn Zähler. Müller hält daher eine weitere Leistungssteigerung seines Teams für notwendig: „Es wird keine leichte Aufgabe, da die Osnabrücker auf jeder Position torgefährlich sind“, erklärt er: „Wir müssen wir uns auf einen sehr kompakten Gegner einstellen. Meine Mannschaft soll mit einer starken Deckung die gegnerischen Schützen schnell in den Griff bekommen.“ Zudem müssten seine Spieler die Vorgaben „kopfmäßig umsetzen und die eigenen klaren Chancen konsequent nutzen“. Grüppenbühren/Bookholzberg kann in Bestbesetzung antreten. Nach der Partie in Osnabrück hat die Mannschaft wieder bis zum 26. Januar spielfrei. Dann empfängt sie den FC Schüttorf zu ihrem ersten Heimspiel des Jahres 2019.

Osnabrück sammelte Selbstvertrauen

Die Osnabrücker dürften ebenfalls mit breiter Brust auflaufen. Im letzten Spiel des vergangenen Jahres 2018 feierten sie mit dem 32:27 beim Wilhelmshavener SSV ihren ersten Auswärtssieg. Zu Hause überzeugten die Gastgeber bisher mit starkem und sicherem Konterspiel, und sie agieren auch im Positionsangriff in hohem Tempo.