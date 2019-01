Stenum. Die Schüler-Mannschaft des VfL Stenum hat in der Hinrunde der Saison 2018/19 der Tischtennis-Bezirksliga für positive Überraschungen gesorgt. Der Aufsteiger belegt in der höchsten Liga dieser Altersklasse den fünften Tabellenplatz.

Der VfL Stenum stellt neben dem Hundsmühler TV das einzige Schüler-Team in der Tischtennis-Bezirksliga. In der höchsten Klasse dieser Alterstufe schlagen sich die Stenumer wacker, sie schlossen die Hinrunde auf Platz fünf ab. Das Team mit Heinke Lange, Marco Moorschlatt, Jannis Muthorst und Ole Günther holte 4:8 Punkte und hinterließ als Aufsteiger einen guten Eindruck.

Ein Punktgewinn fiel aus der Wertung

Etwas Pech hatte der VfL, dass vor der Saison der TTV Middelswehr sein Team zurückzog und nachträglich im Dezember der Elsflether TB das Handtuch warf. Gegen Elsfleth hatte der VfL am 19. Oktober ein 5:5 erkämpft. Dieser Punktgewinn fiel aus der Wertung. Zum Ende des Jahres verfügt die Bezirksliga deshalb nur noch über sieben anstatt neun Mitglieder. Hinter sich lassen konnten die Stenumer in der Tabelle die Vertretungen von Blau-Weiß Borssum und SC Papenburg (beide 2:10 Punkte). Gegen die Emder setzte sich der VfL mit 6:4 durch. Gegen Papenburg kassierten sie aber eine 4:6-Heimniederlage. Unterwegs gelang ein 6:4-Erfolg gegen den Tabellenvierten DJK Bösel.

Generell ging es in der Bezirksliga aus Sicht der Stenumer sehr eng zu. Nur Herbstmeister Hundsmühler TV (12:0 Punkte) und Verfolger SV Nortmoor (10:2) marschieren vorne weg. Gegen diese beiden Clubs hatte der VfL bei den 1:9- und 2:8-Niederlagen keine Chance. Wobei die Stenumer aber von Nortmoor aufgrund vieler Fünfsatzpleiten klar unter Wert geschlagen wurden.

Stenumer wollen sich weiter verbessern

„Mit unserer Mannschaft, die noch von Jannis Muthorst ergänzt wurde, wird wir generell sehr zufrieden. Spielerisch wäre sogar noch mehr drin gewesen. Im konditionellen Bereich, speziell aber in der Beinarbeit und Konzentrationsfähigkeit, müssen wir noch nachlegen“, zog VfL-Trainer Dennis Stelljes eine Hinrundenbilanz. Zu oft haben vermeintlich leichte Fehler Siege in den knappen Spielen gekostet. Auf Bezirksliganiveau wird dieses Manko hart bestraft. Vor einem Jahr in der Kreisliga haben seine Jungen, so Stelljes weiter, ihre Fehler deutlich besser kompensiert. Die VfL-Truppe will ihre Lehren daraus ziehen.