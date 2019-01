Bookhorn. Die Fußball-Abteilung der SG Bookhorn hat ihre traditionellen Hallenturniere ausgetragen. Das Freizeitteam Atletic bin Blau und die Oldies des VfL Stenum freuten sich über die Siege.

Fußballfans wurde kurz vor dem Jahreswechsel während des traditionellen Turnierwochenendes der SG Bookhorn in der Halle am Steinacker in Ganderkesee einiges geboten. Die Freizeitmannschaft Atletic bin Blau und die Oldies des VfL Stenum sicherten sich die die Siege. „Seit den 80er-Jahren finden Turniere zwischen Weihnachten und Neujahr bei uns statt“, erzählte Karsten Scherschanski, Pressewart der SG.

Spannendes Finale

Am ersten Turniertag trafen die erste und zweite Herrenmannschaft der SG Bookhorn, des SV Rethorn, des Bookholzberger TB, TV Dötlingen II, VFL Stenum IV, TV Falkenburg II, TuS Vielstedt II, die Freizeitmannschaften Atletic bin Blau, Glasgow Charly, Janni’s Freizeitmannschaft und die Firmenmannschaft von Willenbrock Fördertechnik in zwei Gruppen aufeinander. Nach der Gruppenphase ging es in die beiden Halbfinals. Atletic bin Blau und der Bookholzberger TB entschieden die Spiele gegen TV Falkenburg II und Glasgow Charly für sich und trafen in einem packenden Finale aufeinanden Das entschied Atletic dank eines Treffers in der Schlussphase mit 1:0 für sich. Dritter wurde der TVF durch ein 4:1 über den BTB.

Kleiner war die Runde am zweiten Tag bei den Oldies. Im Modus „jeder gegen jeden“ kämpften die Teams des Bookholzberger TB, des SC Dünsen, des TV Falkenburg, des VfL Stenum, der Firmenmannschaft von Hans Pries und die gastgebenden Fußballer der Sportgemeinschaft Bookhorn um den Turniersieg. Die Stenumer wurden mit zwölf Punkten Erster, knapp vor Falkenburg. Während bei den Herren ein Wanderpokal an den Sieger überreicht wurde, erhielten die Oldie-Kicker des VfL Stenum Geld für ihre Mannschaftkasse.

Spaß im steht im Vordergrund

Nicht nur auf dem Platz wurde eine Menge geboten. Ehrenamtliche Helfer sorgten dafür, dass genug Verpflegung für die Sportler und Zuschauer vorhanden war. Zudem wurde eine Tombola mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro veranstaltet. „Die Angebote wurden sehr gut angenommen“, sagte Karsten Scherschanski. „Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf dieses Wochenendes“, fügte er an. Die Zuschauerränge waren über immer gut gefüllt, und von den teilnehmenden Mannschaften kam „nur positives Feedback“ (Scherschanski). „Es geht bei diesem Turnier vor allem um den Spaß und nicht um den Erfolg“, erklärte Stefan Bonk, der neben seiner Tätigkeit als Trainer der zweiten Herren der SG Bookhorn, mit zum Organisationsteam des Turniers gehörte. Sein Co-Trainer Arne von Seggern fügte an, dass es auch eine Art „familiäres Zusammenkommen“ sei. Die Spieler der verschiedenen Mannschaften kennen sich teilweise seit Jahrzehnten und freuten sich darüber, dass es Turniere dieser Art gibt.