Delmenhorst. Die Fußballer von Borussia Delmenhorst werden personell weiter geschwächt. Noch ist im Abstiegskampf der 1. Kreisklasse aber nichts verloren.

Borussia Delmenhorst fehlt es momentan an einigem – am Humor allerdings nicht. Die personell gebeutelten Fußballer aus Deichhorst macht in der 1. Kreisklasse schwere Zeiten durch – als die zweite Mannschaft kürzlich das Hallen-Finale um den CB-Gedächtnis-Cup verlor – und damit auch 20 Euro Bonus an Prämie – scherzte Fußball-Obmann Dennis Müller: „Wir hätten das Geld gut für Spielereinkäufe brauchen können.“

Vor allem für die erste Mannschaft wird es in der Rückrunde ganz eng, der Vorletzte der 1. Kreisklasse muss im Winter mit Marc Scholz und Ersatztorwart Pierre Beyer, der zum Ligarivalen Delmenhorster BV wechselt, zwei Spieler ziehen lassen. Mittelfeldmann Fabian Franz wird wegen seiner Rückenprobleme vorerst ausfallen. „Neuzugänge sind derzeit nicht in Sicht“, sagt Müller. Noch hat der Überraschungsaufsteiger alle Chancen auf den Klassenerhalt. Nur sechs Punkte aus 17 Spielen sind zwar eine dürftige Bilanz, der TSV Ganderkesee II hat auf dem ersten Nichtabstiegsplatz aber genauso wenige. Die Niederlagen schlagen bei der Borussia jedoch aufs Gemüt. „Bei den Spielern hat sich Frust breitgemacht. Zuletzt kamen nur noch sechs oder sieben zum Training“, erzählt Müller. Die Vorbereitung startet am 6. Februar, dann sollen beide Herrenteams gemeinsam trainieren. Auch im Falle des Abstiegs, so Müller, würde Stefan Giese Trainer bleiben. „Dann wollen wir eine vernünftige Mannschaft für die 2. Kreisklasse zusammenbekommen.“