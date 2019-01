Delmenhorst. Zwölf Teams sind beim Fußball-Turnier des Delmenhorster Werder-Fanclubs „Stars“ dabei.

Der Werder-Fanclub „Stars“ veranstaltet am Samstag sein erstes Freundschaftsturnier. Schauplatz ist der Soccerpark an der Lethestraße, in dem die Teilnehmer ab 13 Uhr auf drei Plätzen ihre Besten ermitteln. Das Spiel um den dritten Platz soll um 17 Uhr, das Finale um 17.15 Uhr beginnen.

In der Gruppe A gehen der Gastgeber, Wacker Durchsaufen, Rote Teufel, Bombermanns, Bekeler Jungs und Emsköppe. an den Start. Die Gruppe B besteht aus Wieses Musketieren, Atlas Ü40, Schalke Freunde, Bikini Bottons, Sturmmöwe und Lokomotive Moskau.