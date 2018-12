Delmenhorst. Detlef Bleiker vom LC 93 Delmenhorst gewinnt seine Altersklasse beim Vorsilvesterlauf in Bremerhaven.

Mit Erfolg hat sich Detlef Bleiker vom Lauf Club 93 Delmenhorst an einem Wettkampf beteiligt, der über zehn Kilometer führte. Der OSC Bremerhaven veranstaltete die 34. Auflage des Vorsilvesterlaufs am Nordsee-Stadion. Angeboten wurden die Strecken über fünf und zehn Kilometer durch den Speckenbüttler Park.

Bleiker stellte einmal mehr seine gute Form unter Beweis und gewann in der Altersklasse M 65 souverän in einer Zeit von 49:43 Minuten. In der Gesamtwertung belegte er unter 105 Teilnehmern den 43. Rang. „Ich bin mit meiner Zeit und Leistung sehr zufrieden“ sagte der Delmenhorster nach dem Lauf. „Obwohl ich zuletzt wenig trainiert und noch vor einer Woche den Halbmarathon beim Syker Country-Cross absolviert habe, konnte ich die 50 Minuten knacken“.