Schierbrok Die Nachwuchsfußballer stehen beim 11. Wintercup des VfL Stenum im Mittelpunkt. Das Interesse zum Auftakt überrascht die Macher. Die heimischen Clubs gehen in den ersten Turnieren leer aus.

Der 11. Erima-Sport-Duwe-Wintercup des VfL Stenum, eine Turnierserie, die den Fußballnachwuchs in den Mittelpunkt rückt, hat einen Auftakt nach Maß erlebt. „Am ersten Tage waren 500, 600 Leute in der Halle. Wir waren positiv überrascht“, zeigten sich Maurice Kulawiak und Marco Reuschler, die in der Halle Altengraben mit Heide Panzram, Gunda Bruns und Carmen Geerken an der Spitze des Organisationsstabes stehen, begeistert. Das Event, das nach den ersten vier Tagen vom 2. bis 5. Januar seine Fortsetzung erfährt, umfasst 16 Turniere, an denen sich 157 Teams beteiligen.

Kulawiak und Reuschler verfügen über eine neue Kamera, die die Spiele in die Cafeteria überträgt. „Wir wollen uns von Jahr zu Jahr verbessern“, betont Kulawiak. Auch während der turnierfreien Zeit treffen sich die Macher. „Die Orga-Crew feiert Silvester gemeinsam“, sagt Kulawiak schmunzelnd.

Ergebnisse: 2. und 3. E-Jugend (Kreisklasse, mittlere Staffel), Finale: Kreisauswahl 2009 – TuS Lutten 6:0; Spiel um Platz drei: TSV Ganderkesee – TSV Heiligenrode 3:6; Platz fünf: FC Hude – VfL Stenum II 1:3; Platz sieben: Stenum I – TSG Hatten-Sandkrug 1:0; Platz neun: ESV Wilhelmshaven – VfL Wilhelmshaven 0:4.

1. D-Mädchen (Kreisklasse), Finale: ATS Buntentor – 1. FC Ohmstede 0:3; Platz drei: SG Findorff/Bremen – TuS Lutten 3:0; Platz fünf: SG Friedrichsfehn – Krusenbuscher SV 1:2; Platz sieben: SG TuS Heidkrug/TV Jahn – TuS Obenstrohe 1:2; Platz neun: VfL Stenum – VfL Wildeshausen 3:1.

Programm: Heute, 9 bis 14 Uhr: 3. F-Jugend (Kreisklasse, mittlere Staffel); 15.30 bis 20.30 Uhr: 3. D-Jugend (Kreisklasse, unterste Staffel). Sonntag, 9 bis 14 Uhr: 1. E-Jugend (Kreisliga); 15.30 bis 20.30 Uhr: 2. C-Jugend (Kreisklasse).