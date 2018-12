Delmenhorst. dk-Redakteur Daniel Niebuhr lernt bei seinem Besuch der Rollstuhlhandballer einiges – aber mitspielen kann er nicht. Der kleinsten Gruppe im Delmenhorster TV fehlt es an Grundlegendem – nämlich an Rollstühlen. Initiator Andreas Giebert hat dennoch schon viel erreicht – und noch mehr vor.

Im Mikrokosmos des Lokaljournalismus’ gehört die Mitmach-Reportage zum Handwerkszeug jedes anständigen Kollegen. Ein Redakteur verlässt seinen Elfenbeinturm (also sein muffiges Büro), um sich in einer ihm unbekannten Disziplin zu probieren und dabei idealerweise furchtbar zu scheitern – je kläglicher, desto lustiger. Nicht besonders originell, aber meistens amüsant.

Mein Besuch bei den Rollstuhlhandballern des Delmenhorster TV hatte diesbezüglich eine Menge Potenzial. Ich saß erstens noch nie in einem Rollstuhl und bin zweitens ein miserabler Handballer, wofür diverse Sportlehrer bürgen können. Doch an dieser Stelle folgt leider kein Protokoll meines Versagens, denn Mitmachen war im Training der kleinsten und jüngsten Sportgruppe des größten Vereins der Stadt aus einem banalen Grund nicht möglich – es gab keinen freien Rollstuhl mehr. „Das ist unser großes Problem“, bekennt Trainer Andreas Giebert. Sechs Kinder sind an diesem Abend da, drei haben eigene Rollstühle, zwei weitere wurden gesponsert und einer ist ausgeliehen. „Das ist alles noch etwas provisorisch“, sagt Giebert.

Keine Delmenhorster beim DTV

Ich muss mein Debüt also verschieben, doch um zu verstehen, was der Rollstuhlhandball-Missionar aus Heide dennoch schon erreicht hat – und was er noch erreichen will –, ist es vielleicht sogar besser, nur auf der Bank zu sitzen und einfach zu reden: mit ihm, mit den Kindern und ihren Eltern, die alle Pioniere sind für dieses einzigartige Projekt und diese Sportart, die Giebert dem Nordwesten gerade vorsichtig näherbringt.

Andreas Gieberts Sohn ist der Grund, weshalb sie alle hier sind. Fynn-Morris Giebert wurde mit offenem Rücken geboren und sitzt im Rollstuhl, dennoch spielte der Elfjährige bis zu diesem Jahr Handball für den VfL Bad Zwischenahn – zwischen laufenden Mitspielern. Ab der D-Jugend ist das aber praktisch nicht mehr möglich, weshalb sein unermüdlicher Vater nach einem groß angelegten Klinkenputzen bei den Vereinen der Gegend schließlich im Delmenhorster TV eine neue Heimat gefunden hat.

Der Verein wagte das Experiment mit einer in Deutschland fast völlig unbekannten Sportart und spendierte eine Trainingszeit in der Stadtbadhalle für Rollstuhlhandballer am Mittwochnachmittag – in einem Hallenviertel zwischen Vorhängen und auf tragbare Mini-Tore, aber immerhin. „Was soll ich mich beklagen?“, fragt Giebert. „Wir haben eine Hallenzeit für den Anfang. Und es macht Spaß, das ist das Wichtigste.“

Fynn-Morris Giebert hat nun also neue Mitspieler, Muhammed zum Beispiel, der ebenfalls mit offenem Rücken zur Welt kam. Er spielt in seinem eigenen Rollstuhl und das merkt man. Lara dagegen ist kaum eingeschränkt, im normalen Sport würde sie aber vielleicht ein wenig untergehen, sagt ihre Mutter. Auch Henry kann laufen, doch er hat seinen Rollstuhl für lange Strecken – oder eben fürs Handballspielen. Und Ben-Louis’ Beine funktionieren tadellos, er ist einfach nur da, weil sein Vater der Trainer ist – und weil er Handball liebt. Genauso ist es auch gedacht: Rollstuhlfahrer sollen mit Gehenden zusammenspielen – eine umgekehrte Inklusion.

1800 Flyer und ein NDR-Bericht

Die Spieler der ersten Stunde sind zwischen neun und zwölf und kommen aus Bremen, Oldenburg Lemwerder und Ganderkesee – Delmenhorster sind in Delmenhorst keine dabei. „Es wäre aber toll, wenn irgendwann auch Spieler aus der Stadt dazustoßen“, sagt die Vereinsvorsitzende Kerstin Frohburg.

An der PR soll es nicht liegen, darin ist Giebert bereits schwer zu schlagen. Er verbreitete seine Geschichte und seine Visionen bereits in diversen Zeitungen und über Facebook, neulich war auch der NDR da und begleitete den alleinerziehenden Vater und seine beiden Söhne zweieinhalb Tage lang – der Bericht wurde im Regionalprogramm Hallo Niedersachsen ausgestrahlt. Außerdem verteilte er insgesamt 1800 Flyer und hing 150 Plakate an öffentlichen Stellen auf, hunderte Kilometer ist er dafür durch die Region gefahren. 700 Euro an Spenden hat er bereits gesammelt, weitere Hilfe ist schon in Aussicht. „Das Thema kommt überall positiv an“, sagt Giebert. „Viele Vereine unterstützen uns. Die Unternehmen sind auch für vieles offen.“

Nun hat sogar der Landessportbund angefragt, ob er nicht einen Workshop über Rollstuhlhandball halten möchte – dabei lernt er das Spiel gerade selbst erst kennen. Rollstuhlhandball hat nicht einmal ein offizielles Regelwerk. Die einzige deutsche Mannschaft spielt in Hannover unter sich, der Europäische Verband hat zwar schon Europameisterschaften veranstaltet (die jüngste gewann gerade Portugal vor eigenem Publikum), doch gespielt wird noch immer in jedem Land anders.

Es drohen teure Monate

Da wird jede Lobbyarbeit gern genommen. Giebert ist sogar während des laufenden Trainings im Werbemodus. Seine Schützlinge flitzen dem Ball hinterher und er schwärmt von seinen Ideen. Demnächst möchte er mit den Kindern Bundesliga-Hallen besuchen. Beim Frauen-Zweitligisten Werder Bremen wollen sie zuschauen, beim Männer-Zweitligisten Wilhelmshavener HV vielleicht irgendwann einmal mit einrollen. Nicht alle Proficlubs sind allerdings zur Hilfe bereit. Giebert hat auch bei Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt um ein Trikot mit Autogrammen gebeten, das er versteigern wollte – der ehemalige Champions-League-Sieger lehnte ab. Man unterstütze nur Vereine aus der eigenen Region.

Doch Giebert sucht schon nach neuen Möglichkeiten der Mittel- und der Mitgliedergewinnung. Neulich lud er zum Stützpunkttraining nach Sandkrug ein, wo ihm der Rollstuhl-Sport-Club Osnabrück mit Material und Trainern zur Seite stand. Einmal im Monat soll das gleiche beim TV Neerstedt und bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg stattfinden. Ein Förderverein ist in Planung, ein Aktionstag und ein Turnier im Sommer spuken auch schon in seinem Kopf herum. „Jede Werbung ist gut für uns“, sagt er. Denn die nächsten Monate werden teuer. Zehn Rollstühle braucht er mindestens, um die Anfragen zu bedienen, unter 1500 Euro pro Stück wird er auch mit aller Überzeugungsarbeit nicht weg kommen – man könne sich ja ausrechnen, wo das hinführt. Sein neuer Verein hat immerhin schon Unterstützung bei der Beschaffung in Aussicht gestellt. „Das Projekt steht und fällt damit. Ich brauche einfach Rollstühle“, sagt Giebert. Dann kommt der Redakteur beim nächsten Mal auch nicht mehr so glimpflich davon.