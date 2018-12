Hude. Zwei Tage vor Weihnachten kämpfen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg in Osnabrück um den Einzug ins Final Four des Verbandspokals.

In dieser Woche ging es bei den Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg erst einmal um die medizinische Aufarbeitung dieses auslaufenden Jahres. Am Montag wurde Torhüterin Karen Tapkenhinrichs (nicht zum ersten Mal) am Kreuzband operiert, am Dienstag dann Lisa-Marie Hillmer an der Nase – beide konnten nach ihren Eingriffen schnell wieder lachen, wie die Fotos auf der HSG-Facebookseite belegen. Sie werden auf der letzten Pflichtspielreise 2018 aber natürlich nicht dabei sein: Am Samstag kämpft ihr Oberliga-Team in Osnabrück um den Einzug ins Final Four des HVN/BHV-Pokals. Ab 12 Uhr eröffnet Hude/Falkenburg gegen den Landesligisten HSG Osnabrück das Drittrunden-Viererturnier, dessen Sieger die Endrunde erreicht. Ab 14.30 Uhr ist Landesliga-Spitzenreiter TV Cloppenburg der Gegner, ab 16.10 Uhr dann der Oberliga-Rivale Werder Bremen II. „Wenn man uns schon vom Weihnachtsbaumschmücken abhält, wollen wir auch das Maximum“, sagt Trainer Dean Schmidt. Sieben Spielerinnen aus seinem aktuellen Kader haben den Pokal 2015 schon einmal gewonnen.