Delmenhorst. Zwischen den Feiertagen gilt beim TTSC 09 Delmenhorst das Motto „Tischtennis, Spaß und Geselligkeit“. Am Samstag, 29. Dezember, beginnt um 14 Uhr in der Halle an der Lessingstraße die 25. Auflage des „Don-Seefeldt-Barna-Gedächtnisturniers“.