Delmenhorst. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, nun geht es los: Der HC Delmenhorst lädt für dieses Wochenende am Samstag und Sonntag zu seinem 105. Jugend-Hallenhockey-Turnier in die Halle am Wehrhahn ein.