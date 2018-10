Ganderkesee. Der RV Ganderkesee hat seine Vereinsmeisterschaften 2018 im Spring- und Dressurreiten ausgetragen. In 13 Prüfungen wurden acht Titel vergeben.

Die acht Vereinsmeister 2018 des RV Ganderkesee stehen fest. Sie wurden in der Halle des Vereins am Donnermoor in 13 Spring- und Dressurprüfungen ermittelt, in denen das Organisationsteam 89 Starts notierte. Die Titel gingen an Paulina Krolikowski (Schulreiter), Anna Meisel (Reiterwettbewerb - Privatreiter), Christiane Kettel (Dressur Klasse E), Linda Frerichs (Dressur Klasse A), Emil Oetken (Springreiter-Wettbewerb), Jona Schnier (Springen Klasse E), Lientje Kohlschein (Springen Klasse A) und Sandra Schuhknecht (Springen Klasse L). Sie wurden mit Decken als Ehrenpreisen, Medaillen und Medaillen ausgezeichnet. Während der Mittagspause des Turniertags trat Turniergruppe die Voltigierer des Reitervereins mit Trainerin Svenja Jentzen auf.

Jona Schnier gelingen zwei überragende Runden

Anna Meisel setzte ihre Erfolgsserie fort. Sie war die vergangenen beiden Jahre bereits Vereinsmeisterin bei den Schulreitern geworden. Diesmal siegte sie im Reiterwettbewerb der Privatreiter. Außerdem freute sie sich über drei Bronzemedaillen in Dressur und Springen. Im Springen der Klasse E bescheinigten die Richter Jona Schnier zwei „überragende Runden“.

Lob für Aktive und Zuschauer

Gerichtet wurden die E- und die A Dressur von der FN-Richterin Doreen Peusch-Dreyer, die Reiterwettbewerbe von Ricarda Richter und Anke Söker, die Springen von Torsten Tönjes und Torsten Hische. Tönjes war aber nicht nur als Richter aktiv. Der stellvertretende RVG-Vorsitzende hatte auch die Organisationsleitung für das Vereinsturnier übernommen. Er lobte am Ende des Tages die tatkräftige Hilfe aller Aktiven und Zuschauer. „Wir haben guten Sport gesehen“, sagte Tönjes.