Landkreis. Schwache Leistung, aber dafür dieses Mal drei Punkte: Die A-Jugendfußballer der SG DHI Harpstedt haben ihr Heimspiel gegen die JSG Cappeln glücklich mit 3:2 (1:1) gewonnen. Die B-Junioren des VfL Stenum verpassten indes beim 2:2 (0:0)-Unentschieden beim BV Cloppenburg II den Sprung auf Rang eins.

MJA Bezirksliga

SG DHI Harpstedt - JSG Cappeln 3:2. Am Samstag spielte die SG DHI Harpstedt gegen GVO Oldenburg (2:3) gut und holte keine Punkte. Am Mittwochabend lief es genau anders herum. „Wir hätten mit einem Remis gut leben können – oder müssen“, räumte DHI-Trainer Michael Würdemann nach dem späten Sieg und Treffern von Niclas Schemionek (21.), Ole Volkmer (83.) und Jan-Niklas Döhle (87.) ein. „Wir waren nicht so wach, nicht so präsent wie noch gegen GVO.“ Gegen den Ball verteidigte SG DHI Harpstedt schlecht, im Aufbau leisteten sich die Gastgeber viele Fehler. Dank der starken Abwehr inklusive des guten Torwarts Jakob Wehrenberg traf Cappeln nur zwei Mal: Zum 1:1-Ausgleich durch Jon Willenborg (33.) und zum 2:3-Anschluss durch Sebastian Kröger (90.).

MJB Bezirksliga

BV Cloppenburg II - VfL Stenum 2:2. Zwei Mal geführt, am Ende aber doch nur einen Punkte mitgenommen. Der Tabellenzweite VfL Stenum ärgerte sich sehr über das Unentschieden. Besonders bitter: Cloppenburg traf in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Lukas Moormann zum ganz späten 2:2. „Das ist aber gleichzeitig auch das einzige kleine Manko“, sagte Stenums Trainer Malte Tönjes „Viel wichtiger und entscheidender ist, wie wir das Spiel und die Rahmenbedingungen angegangen sind: als Team, mit Leidenschaft und vollem Einsatz.“ Sascha Leichsendring (44.) und Marc Wilmsen (55.) hatten den VfL Stenum jeweils in Führung gebracht, Felix Weyel zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen (46.). Jetzt kommt es am Samstag (16.30 Uhr) am Kirchweg zum Topspiel gegen Spitzenreiter JSG Cappeln. „Da wollen wir uns die Tabellenspitze holen“, betont Trainer Malte Tönjes.