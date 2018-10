Delmenhorst. Am zweiten Spieltag der Saison 2018/2019 in der Bowling-Landesliga hat die Männer-Mannschaft des ABC Delmenhorst 20 Punkte geholt und damit seinen dritten Tabellenplatz gefestigt. Das Frauenteam des Vereins rutschte derweil auf den sechsten Rang ab.

Die Landesliga-Bowler des ABC Delmenhorst haben ihren Platz in der Spitzengruppe der Tabelle gefestigt. Am zweiten Spieltag der Saison 2018/2019 erzielte die Mannschaft in Braunschweig mit 22 Punkten das zweitbeste Ergebnis der zehn Teams. Der Tabellendritte vergrößerte damit den Vorsprung auf seine Verfolger, berichtete der ABC-Vorsitzende und -Spieler Christian Knospe. Das Frauenteam erlebte in Schortens einen Landesliga-Spieltag „mit Licht und Schatten“. Es habe dort mit sehr schwierigen Bahnverhältnissen zu kämpfen gehabt, erklärte Knospe. Das ABC-Team holte aus den neun Partien zehn Punkte und fiel auf Tabellenplatz sechs zurück.

Drei Erfolge und sechs Niederlagen für ABC-Frauen

Am ersten Wettkampftag in der friesländischen Gemeinde fuhren die ABC-Spielerinnen Siege über den ASC Göttingen (722:693) und, dank einer starken Leistung von Christa Proschek mit 215 Pins, den BC Heidmühle ein (682:670). Gegen den gastgebenden Heidmühler FC II (683:716) und CB Braunschweig (669:675) setzte es Niederlagen. Am zweiten Spieltag waren die Delmenhorsterinnen gegen den STV Wilhelmshaven I chancenlos (659:756). Dann sicherten sie sich mit einem 699:637 über Wilhelmshaven II „zwei wertvolle Punkte“. In den Partien gegen Spitzenreiter TuS Haren (590:781), Heidmühle I (717:750) und Raspo Osnabrück (628:682) hatte das ABC-Team „nichts mehr zu bestellen und haderte mit den Bahnen“, erklärte Knospe. Beste Spielerin war Proschek mit einem Durchschnitt von 177,7 Pins.

Marc Scholz erreicht einen Durchschnitt von 193,4 Pins

Die ABC-Männer lieferten in Braunschweig eine geschlossene Mannschaftsleistung ab, lobte Knospe. Am ersten Tag besiegten sie den BC Outlaws Hannover (944:941), den Aufsteiger Vegas Bowler Osnabrück (976:879) und Golden Spare Hannover (911:808). Gegen den noch unbesiegten Spitzenreiter CB Braunschweig mussten sich die Delmenhorster mit 857:959 geschlagen geben. Am zweiten Tag war es der stark spielende Marc Scholz, der den ABC mit 234 Pins zu einem 948:920 über den Gastgeber, den SV Stöckheim, führte. Zuvor hatte er mit seinen Mannschaftskollegen auch die Deer Hunters Wolfenbüttel (911:890), Hot Pins Braunschweig (976:940) und BG Göttingen (932:918) bezwungen. Im Schlussspiel gegen die Löwen Braunschweig hatte das ABC-Team dann keine Chance (889:985). Bester Delmenhorster war Scholz mit einem Schnitt von 193,4 Pins gefolgt von Daniel Schedlaczek mit 192,7 Pins.