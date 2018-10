Delmenhorst. Die Delme-Piraten unterstützen den FC St. Pauli und sind in fast leeren Stadien meist Alleinunterhalter. Der Delmenhorster Fanclub reist auch zu den Frauen und den Junioren – und fällt sogar bei Sport1-Übertragungen auf. Am Kartoffelfest-Sonntag gab es mal wieder ein Heimspiel.

Vergleichsweise weit vom Hamburger Kiez entfernt ereignete sich am Sonntagnachmittag eine Szene, die das Gesamtkunstwerk FC St. Pauli wunderbar zusammenfasste. Die Fußballerinnen des Kultclubs waren im Delmenhorster Stadion zu Gast und hatten gegen den TV Jahn mit 0:3 verloren – gefeiert wurden sie trotzdem. Ihre 15 Fans hatten nach 90 Minuten Gesang auf der Tribüne noch genügend Kraft, um am Zaun jede Spielerin abzuklatschen und aufzumuntern. Dazu dröhnte der Evergreen „You’ll never walk alone“ aus den Lautsprechern – „damit sich unsere Gäste bei uns wie zuhause fühlen“, wie Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier scherzte.

Natürlich waren auch die Delme-Piraten wieder mittendrin, der Delmenhorster Fanclub war zwar nur zu Dritt beim Heimspiel in der eigenen Stadt, hatte dafür aber kreatives Liedgut und Fahnen dabei und bekam Unterstützung von den beiden Frauenfußball-Fangruppen „Ey die Hunde“ und „Die üblichen Verdächtigen“. Wie üblich sorgten die unermüdlichen St. Pauli-Schlachtenbummler wieder allein für gute Atmosphäre – die Regionalliga der Frauen ist ansonsten nicht unbedingt als Heimat der Fan-Kultur bekannt. „Es ist meistens so, dass wir als einzige Stimmung machen“, sagt Andreas Hein, der bei den Delme-Piraten zu den Gründungsmitgliedern gehört. Im Februar 2011, nach dem 1:0 und dem ersten Derbysieg über den Hamburger SV nach 34 Jahren – hatte sich die Fan-Vereinigung formiert, die St. Pauli vor allem wegen der gesellschaftlichen Werte – wie Toleranz und soziales Engagement – unterstützt.

Vier Delmenhorster übertönen 450 Bremer

15 Mitglieder gehören zum Stamm. Zu den Profis ans Millerntor fahren die Delmenhorster natürlich regelmäßig, auffällig werden sie aber immer, wenn eine Mannschaft ihres Clubs in der Gegend ist. So wie Mitte September, als die zweite Mannschaft bei der U23 von Werder Bremen auflief – Sport1 übertrug das Spiel live. Von den 450 Zuschauer hörte man wenig – nur von den vier Delme-Piraten, die laut genug sangen, um sich eine lobende Erwähnung von Kommentator Markus Höhner zu verdienen. „Wie man zu viert lauter sein kann als 450 andere, das war schon irre“, findet Hein.

St. Pauli bietet für Freunde des unterklassigen Fußballs ohnehin eine Menge. Als einer von wenigen Proficlubs hat man am Kiez die Breitensportsparte noch nicht wegrationalisiert, der Verein hat allein fünf Damen- und sieben Herrenmannschaften. Das erste Frauenteam braucht gerade besondere Unterstützung, die Hamburgerinnen sind nach der Niederlage in Delmenhorst zum ersten Mal überhaupt Regionalliga-Letzter. Den Sonntag ließen sich die Delme-Piraten und ihre Gäste davon nicht verderben, die vereinigten St. Pauli-Fans zogen anschließend über das Delmenhorster Kartoffelfest. Zuspruch bekamen sie von Jahn-Trainer Meier mit auf den Weg, der im Abstiegskampf die Daumen drückt: „Solche Stimmung im Stadion ist ganz speziell – da spürt man, warum St. Pauli Kult ist.“