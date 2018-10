bahl/dn Vielstedt. Erst eine Spielwertung, dann eine Aufholjagd: Die Fußballer des TuS Vielstedt haben in der 1. Kreisklasse Boden gutgemacht.

Vier Punkte in weniger als zwei Tagen holt man als Fußballer auch in der 1. Kreisklasse nicht allzu oft, mit etwas Hilfe vom Grünen Tisch ist es dem TuS Vielstedt aber in dieser Woche gelungen. Weil Gegner TuS Heidkrug II bei seinem 1:0 über die Vielstedter am Wochenende einen nicht einsatzberechtigten Spieler auflaufen ließ, wurde daraus per Spielwertung ein 5:0-Sieg für Vielstedt. Am Dienstagabend rettete das Team von Hans Borchers dann gegen den TV Munderloh II ein 2:2 (1:0), das den Trainer glücklich machte: „Ich bin von meiner Mannschaft sehr angetan. Die Punkte aus der Wertung helfen uns auch.“

Gegen Munderloh nutzte Florian Ischen eine unübersichtliche Situation im Strafraum zur Führung für den TuS (37.). Munderloh antwortete nach der Pause mit den Toren von Ralf Kruse in der 47. und Jonas Kimme in der 70. Minute. In den letzten zehn Minuten gab es dann nicht nur allein vier Gelbe Karten, sondern auch eine Vielstedter Schlussoffensive mit dem Ausgleich durch eine Einzelleistung von Joris Müller in der 89. Minute. Munderlohs Trainer Bendix Schröder schimpfte: „Wir haben das Spiel abgeschenkt.“