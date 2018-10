bahl/dn Delmenhorst. Die Kreisliga-Fußballer von Rot-Weiß Hürriyet Delmenhorst verlieren gegen den VfR Wardenburg erneut in der Nachspielzeit. Trainer Deniz Ekici findet das „nicht so angenehm“.

Rot-Weiß Hürriyet hat schon auf verschiedene Arten Schlagzeilen gemacht, mal als Team mit den meisten Platzverweisen in Niedersachsen, dann wieder als Überraschungs-Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga. Und aktuell sind die Delmenhorster die unfreiwilligen Könige der flatternden Nerven: Am Dienstagabend verlor der neue Trainer Deniz Ekici mit seiner Mannschaft zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen in der Nachspielzeit. Nach dem 3:4 beim TV Falkenburg am Freitag hieß es dieses Mal 1:2 beim VfR Wardenburg, durch ein Gegentor in der 93. Minute. „Die letzten Spiele waren für mich als Trainer nicht so angenehm“, haderte Ekici, der mit den Rot-Weißen vier der letzten fünf Spiele mit einem Tor Unterschied verloren hat. „Wir gehen immer mit leeren Händen raus, auch wenn wir gar nicht so schlecht gespielt haben.“

Wiederholter Elfmeter wird gehalten

Tatsächlich macht sich Hürriyet als Neuling eigentlich gut, acht Punkte aus zwölf Spielen sind aber mager. In Wardenburg schien die Pechsträhne schon zu reißen. Nachdem die Gastgeber durch einen Foulelfmeter von Tim Conrig in Führung gegangen waren (57.), glich Berat Uyar für Hürriyet nach einer Ecke aus (70.). Dann hatten die Delmenhorster Glück: Conrig verwandelte einen weiteren Strafstoß, der aber wiederholt werden musste, weil zu viele Spieler frühzeitig in den Strafraum gestürmt waren. Den zweiten Versuch parierte Torwart Maximilian Machoczek – aber nicht den späten Freistoß von Sven Hörnlein. Trotzdem fand Wardenburgs Trainer Sören Heeren: „Wir waren richtig schlecht.“

Für Hürriyet geht es am Sonntag gegen den TV Dötlingen weiter – zum Glück für die Delmenhorster auf eigenem Platz. Von den letzten 21 Auswärtsspielen in der Kreisliga haben sie nur eines gewonnen.