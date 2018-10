Oesede. Die Tischtennisspieler des TV Hude II haben ihre Situation im Abstiegskampf der Verbandsliga mit einem Erfolg entspannt. Dem 13-jährigen Youngster Sören Dreier gibt man noch Zeit, sein 52-jähriger Doppelpartner Klaus Krabbe punktet im Einzel.

Das verrückteste Doppel der Tischtennis-Verbandsliga schlägt ohne Zweifel für den TV Hude II auf. Der 13-jährige Sören Dreier tritt zusammen mit Veteran Klaus Krabbe an, der 52 Jahre und damit viermal so alt ist. Die kuriose Kombination hat bisher zumindest als Doppel noch nichts Zählbares zur Mission Klassenerhalt beigetragen: Im dritten Anlauf gab es gegen die Sportfreunde Oesede II am Samstag die dritte Niederlage, was die Huder aber verschmerzen konnten: Sie feierten beim 9:6 dennoch ihren zweiten Saisonsieg.

Routinier Krabbe war dabei vor offiziell 37 Zuschauern im Einzel sogar einer der Matchwinner. Er gewann gegen Alexander Muschak mit 3:0, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Gesamtsieg. „Bei Oesede ist der Spitzenspieler ausgefallen“, berichtete Finn Oestmann, der als Huder Nummer eins beide Einzel und das Doppel gewann: „Es war aber nicht leicht.“

Dreier spielt auch Jungen-Niedersachsenliga

Nicht leicht hat es auch Sören Dreier, der sich an die Männer-Verbandsliga noch gewöhnen muss. Sein erstes Einzel hatte er im September direkt gewonnen, seitdem gab es vier zum Teil unglückliche Niederlagen. Gegen Oesedes Ervin Kumbegovic hieß es 2:3 nach 2:1-Satzführung, das Team gibt ihm aber Zeit. „Wir hoffen, dass er in den nächsten Wochen richtig durchstartet“, sagte Oestmann.

Dreier wird seit 2017 am Internat des Niedersächsischen Tischtennis-Verbandes gefördert. Mitte August reiste er als eines von sechs Ausnahmetalenten ins Trainingslager nach Japan und besuchte sogar den Gouverneur der Region Tokushima. „Sören ist als Internat-Kaderspieler einer besonderen Belastung ausgesetzt“, erklärt Oestmann.

Am Tag nach dem Sieg mit den Hudern stand er in der Jungen-Niedersachsenliga für SuS Rechtsupweg am Tisch und feierte beim 8:5 über den TSV Lamstedt den ersten Saisonsieg. Dennoch steckt er auch mit dieser Mannschaft im Tabellenkeller – der Youngster wird in dieser Saison vom doppelten Abstiegskampf gestählt.