Delmenhorst. Der TuS Vielstedt hat in der 1. Fußball-Kreisklasse seine sechste Pflichtspielniederlage in Serie kassiert – bei einem Torverhältnis von nun 8:40 Treffern. Mit einem Arbeitssieg hat derweil der KSV Hicretspor Delmenhorst den Rückstand auf das Spitzenduo VfL Wildeshausen II und VfL Stenum II verringert. Germain Martens traf in der Nachspielzeit zum 2:1 beim TV Munderloh II.

Heidkrug II - Vielstedt 1:0. Daniel Schan, der Vielstedts im Urlaub weilenden Trainer Hans Borchers vertrat, stöhnte nach der Partie. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf überhaut nicht wider.“ Vielstedt verschlief die ersten 15 Minuten. Die Schlafmützigkeit in der Gäste-Abwehr nutzte Heidkrugs Tobias-Alexander Klose zur Führung (4.). Danach erkämpfte sich Vielsetdt vor allem durch Christoph Haverkamp und Schan mehrere Hochkaräter. Heidkrugs Torwart Marcel Grund erwischte jedoch einen starken Tag und hielt den Sieg für seine Mannschaft fest. Für Trainer Andreas Heldner zählten nur die drei Punkte: „Das war ein dreckiger Sieg. Morgen kräht doch kein Hahn mehr danach, wie der Dreier zustande kam.“

SV Tungeln - TSV Ganderkesee II 0:0. Beim SV Tungeln herrschte Oktoberfest-Stimmung und einige der gut 100 Zuschauer waren bei strahlend schönem Wetter in Dirndl oder Trachten-Lederhosen erschienen. Sie wollten bei deftigen Leberkäse-Brötchen und in Steinkrügen gezapftem Bier einen Sieg ihrer Mannschaft sehen. Nur: daraus wurde nichts. Denn Ganderkesees Trainer Andreas Dietrich hatte seine Mannschaft gut auf die spielstarken Gastgeber eingestellt. „Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagte Dietrich. „Jetzt beseitigen wir erst einmal die Baumstämme, später kommen dann die Zweige dran.“ Tungeln fehlte einerseits die Durchschlagskraft, hatte andererseits aber auch ein wenig Abschlusspech. „Wir haben selbst die dicksten Dinger einfach nicht reingemacht“, haderte Tungelns Trainer Jörg Gehrmann.

Delmenhorster BV - SF Wüsting 1:1. DBV-Trainer Lorne Weisner war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir können mit dem Unentschieden sehr gut leben. Wir haben Wüsting lange das Leben sehr schwer gemacht. Die hatten sich bestimmt mehr gegen uns ausgerechnet.“ DBV stellte die Räume gegen die spieltechnisch überlegenen Gäste geschickt zu und lauerte gleichzeitig auf seine Chancen. Nach einer Balleroberung schalteten die Platzherren schnell um, Alexander Gauerke vollendete den Konter mit einem sehenswerten 20-Meter-Schlenzer zum 1:0 (53.). Wenig später glich Wüsting jedoch durch Viktor Stetinger zum 1:1 aus (60.). Die Gäste erhöhten danach den Druck, der DBV verteidigte aber mit Herz und Leidenschaft das Unentschieden.

Ein kampfstarker Delmenhorster BV (rechts) hat den SF Wüsting-Altmoorhausen ein 1:1 abgeknüpft. Foto: Rolf Tobis



FC Hude II - VfL Stenum II 2:2. Hudes Trainer Bengin Barispek war nach dem Remis gegen den Tabellenzweiten frustriert: „Ich bin überhaupt nicht mit dem Spielergebnis zufrieden. Wir hätten eigentlich gewinnen müssen und bereits in der ersten Halbzeit das Spiel mit fünf oder sechs Toren entscheiden müssen.“ Denn dort führte der Fußballclub gegen schwache Stenumer durch zwei Treffer von Oliver Giehl (28./45.) mit 2:0. VfL-Trainer Uwe Hammes konnte sich wieder einmal darauf verlassen, „dass meine Mannschaft in dieser Saison stets abliefert und immer für ein Tor gut ist“. Und Hammes sollte auch in dieser Begegnung Recht behalten. Denn Stenum kam mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Kabine. Kurz nach dem Wechsel traf der VfL durch Tim Strodthoff zum 1:2 (48.), kurz vor Schluss nutzte Tammo Oetken eine Unaufmerksamkeit in der gegnerischen Abwehr zum 2:2-Ausgleich (85.).

Hude III - Jahn II 0:5. Die Doppelpacker Marcel Maus (18./81.) und Tim Krawzyck (31./53.) sowie Arne Janßen (83.) trafen für die Gäste. Jahns Co-Trainer Jakob Regner war mit der Leistung sehr zufrieden: „Wir sind gut reingekommen und nach dem Führungstreffer lief es praktisch von alleine für uns.“ Nur in der Anfangsviertelstunde war es ein Spiel auf Augenhöhe, danach spielten nur noch die Delmenhorster.

Harpstedter TB II - Borussia Delmenhorst 10:0. Yannik Nolte (21./37./85.), Oldie Christian Goritz (40./45.+1/86./90.), Malte Rahmel (56./73.) und Rene Kube (81.) erzielten in der einseitigen Partie die Treffer die Gastgeber. „Wir sind nach dem 4:0 zur Halbzeit einfach drangeblieben“, sagte HTB-II-Coach André Weiland. „Wir hätten auch noch höher gewinnen können, wenn wir noch mindestens fünf weitere Hochkaräter genutzt hätten.“

Munderloh II- KSV Hicretspor 1:2. Hicretspor feierte einen ganz späten Arbeitssieg durch einen Treffer von Germain Martens in der dritten Minute der Nachspielzeit. „Das war schwierig. Munderlohs junge Truppe hat uns in der ersten Halbzeit den Schneid abgekauft. In der Pause haben wir die Fehler besprochen und dann abgestellt. Wir haben verdient gewonnen.“ Die kampfstarken Platzherrren führte zur Pause durch Sören Frerichs mit 1:0 (41.). Nach der Pause glich Martens per Elfmeter erst zum 1:1 aus (51., nach Foul an Ümit Yildiz) und vollendete dann einen Konter zum Lucky Punch. „Es läuft gut bei uns. Die Jungs ziehen mit“, freute sich Cakmak nach den Punkten 14 bis 16 aus den vergangenen sechs Begegnungen.