Delmenhorst. Gute Leistung, keine Punkte: Trotz einer engagierten Vorstellung musste sich die weibliche C-Jugend der HSG Delmenhorst in der Vorrunde zur Handball-Oberliga beim Nachwuchs des Bundesligisten VfL Oldenburg mit 21:27 (10:11) geschlagen geben.

Während der VfL mit diesem Sieg seinen Platz in der Oberliga bereits sicher hat, muss Delmenhorst darum zittern. Am kommenden Sonntag (13.15 Uhr) kommt es in der Stadionhalle nun für die HSG zum „Endspiel“. Die Gallmann-Sieben erwartet den TuS Komet Arsten, der bisher nur gegen Oldenburg Punkte liegen gelassen hat. Wohl nur bei einem Sieg qualifiziert sich die HSG Delmenhorst für die Oberliga, ansonsten tritt sie im zweiten Saisonteil in der Landesliga an.

In Oldenburg verkaufte sich Delmenhorst richtig teuer. Trainer Gallmann hatte seine Spielerinnen gut auf Oldenburg vorbereitet. Klar war aber auch: Es musste alles passen, um beim VfL zu punkten. Bis zur Pause (10:11) gestaltete Delmenhorst die Begegnung ausgeglichen. Dann nutzte der VfL eine Tiefschlafphase der Gäste und zog auf 14:10 davon. Die HSG versuchten alles, um das Spiel noch einmal zu drehen. Doch am Ende reichte die Kraft nicht.