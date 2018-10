Stenum. Der VfL Stenum gewinnt gegen Schlusslicht Eintracht Wiefelstede sein neuntes Fußball-Bezirksliga-Heimspiel in Folge. Beim Team der Stunde wird die Brust immer breiter. Nach langem Anlauf fallen die (Traum-)Tore. Wiefelstede mauert bis zum Schluss, kann Stenum aber nicht stoppen.

Vielleicht schämte sich Maik Panzram für sein sauberes Trikot, vielleicht wollte er auch auf den letzten Metern nicht doch noch einen Grasfleck riskieren, jedenfalls war der Torwart des VfL Stenum am Sonntag einer der ersten, die sich ihrer Dienstkleidung entledigten. Er hatte mit den Bezirksliga-Fußballern Eintracht Wiefelstede mit 3:0 (0:0) bezwungen und den ruhigsten Nachmittag der Saison hinter sich – kein einziger Schuss war in den 90 Minuten auf sein Tor gekommen. „Ich hätte mich gern ausgezeichnet. So konnte ich nur zuschauen“, sagte Panzram achselzuckend.

Kein Wiefelsteder Schuss aufs Tor

Es war ein Spiel, das den aktuellen Trend beider Teams perfekt bestätigte. Die noch immer sieglosen Wiefelsteder wiesen mit durchgehender Mauertaktik nach, dass sie zurecht Tabellenletzter sind, die Stenumer dagegen blieben zum fünften Mal in Folge unbesiegt und holten in dieser Zeit 13 Punkte – Platz drei ist der verdiente Lohn. „Wir sind sehr stabil“, meinte Trainer Thomas Baake. „Schon beim Warmmachen sehe ich die breite Brust bei den Jungs. So gehen wir auch aufs Feld.“

Es war von Anfang an nur eine Frage der Zeit, bis Stenum die entscheidenden Treffer setzen würde, wobei der VfL sich dabei zunächst unglücklich anstellte. Viele lange Bälle machten den Wiefelstedern das Verteidigen in der ersten Hälfte relativ leicht, das Schlusslicht überstand zum dritten Mal in dieser Saison eine Halbzeit ohne Gegentreffer.

Dienstmaier, der Freistoß-König

Es war dann genau die richtige Dosierung von Geduld und Brechstange, die den Riegel schließlich knackte. Nach einer herausgeköpften Ecke nahm Waldemar Kelm den Ball volley und traf mit Hilfe des Innenpfostens flach ins lange Eck (64.). Weil Wiefelstede sich auch danach kaum über die Mittellinie wagte, waren die Punkte damit verteilt. Die Stenumer nutzten die Langeweile und demonstrierten auf mehrere Arten ihre Fußball-Kultur. Julian Dienstmaier verwandelte einen 22-Meter-Freistoß eine Viertelstunde vor Schluss zum 2:0, sein drittes Freistoßtor in den letzten vier Spielen. „Das ist kein Zufall, das ist Qualität“, sagte Baake, der beim Treffer den zur Einwechslung bereitstehenden Maximilian Bradler beim Jubel durchschüttelte.

Wiefelsteder sieht Gelb-Rot – nach sieben Minuten

Allein danach standen seine Spieler noch ein halbes Dutzend Mal allein vor Gäste-Schlussmann Sascha Miks, meistens nach etwas verspielten Kombinationen, die entweder einen Hackentrick oder einen Lupfer oder beides beinhalteten. Das Tor traf aber nur noch Waldemar Kelm nach einem Ballgewinn von Bradler und einem feinen Pass von Dierk Fischer. Wiefelstedes Marcel Kayser sah in der 89. Minute – ganze sieben Minuten nach seiner Einwechslung – wegen Meckerns noch die Gelb-Rote Karte. Das 3:0 fiel noch zu niedrig aus, bedeutete aber auch so den neunten Heimsieg in Folge für Stenum. „Hier arbeitet man gern“, sagte Baake. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir nichts geschenkt kriegen.“