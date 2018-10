Landkreis/Delmenhorst Am 13. Spieltag hat sich der TuS Heidkrug die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga geholt. Nach dem Sieg am Samstag beim TSV Ganderkesee profitierte der Stadtteilclub vom 1:1 des bisherigen Spitzenreiters TSV Großenkneten in Harpstedt. Am anderen Ende der Tabelle steckt der Delmenhorster TB immer tiefer im Schlamassel.

Harpstedter TB - TSV Großenkneten 1:1. Großenkneten kam mit einem blauen Auge davon. Harpstedt ging in der fünften Minute schon durch Jonas Pleus in Führung und vergab danach riesige Chancen. Den Ausgleich für die Gäste besorgte Tobias Schönbohm nach einer Ecke aus dem Gewühl (75.). Harpstedts Trainer Jörg Peuker fluchte: „Wir haben dem taumelnden Gegner nicht den K.o. versetzt.“ Großenknetens Coach Kai Pankow meinte: „Wir dürfen auf jeden Fall zufrieden sein.“

TSV Ganderkesee - TuS Heidkrug 1:4. Ein bärenstarker Auftritt der Heidkruger, die einem unangenehmen Gegner in Unterzahl den Zahn zogen. Nils Giza brachte den TuS in Führung (37.). Marc Metzner unterlief ein Eigentor zum Ausgleich (60.), als er eine scharfe Flanke von Dennis Hasselberg abfälschte. In der 72. Minute sah Heidkrugs Florian Bartels nach einer Tätlichkeit an Byron-Lee Garcia die Rote Karte, doch in Unterzahl machte Heidkrug richtig Druck. Ausgerechnet TSV-Keeper Christian Klattenhoff, bis dahin mit Abstand bester Akteur der Ganderkeseer, leitete mit seinem Patzer die Niederlage ein, als er einen harmlosen 17-Meter-Schuss von Giza durch die Finger rutschen ließ (84.). Nach dem 2:1 setzten die Heidkruger in der Nachspielzeit die entscheidenden Konter durch Luca Reinhold (90.+2) und erneut Giza (90.+3). „Heidkrug hat absolut verdient gewonnen. Das sind halt solche Tage, an denen nicht viel zusammenläuft“, sagte Ganderkesees Trainer Stephan Schüttel, der aber mit der bisherigen Saison zufrieden ist: „Der Abstiegsplatz, auf dem uns viele vor der Saison schon sicher gesehen haben, ist 16 Punkte von uns entfernt. Da können wir doch beruhigt weitermachen.“

SV Atlas Delmenhorst II - TV Munderloh 6:0. Es war ein bemerkenswert faires Spiel, in dem Schiedsrichter Thore-Hans Güldner nicht ein einziges Mal zur Karte greifen musste. Genau an der zahmen Gangart seiner Mannschaft störte sich aber Munderlohs Trainer Ralf Eilenberger: „Wir haben heute ganz klar wie ein Absteiger gespielt. Man kann Atlas schlagen, das haben vier andere Mannschaften auch geschafft. Nur muss man sich dafür auch wehren und in die Zweikämpfe gehen und dem Gegner auch mal wehtun, sonst spielen die mit dir Katz und Maus.“ Etwas mehr als eine Stunde lief es genau so: Emiljano Mjeshtri (5./62.), Zinar Sevimli (31./35.) und Altmeister Dominik Entelmann (56.) trafen alle aus dem Spiel heraus, dazu kam ein Eigentor von Jendrik Punke (47.). Atlas-Coach Daniel von Seggern war zufrieden: „Ich glaube, wir spielen für die Kreisliga guten Fußball. Von mir aus kann es gerne so weitergehen.“

Ahlhorner SV - TuS Hasbergen 3:2. Für den fünften Heimsieg in Folge musste Ahlhorn bis zum Schluss zittern. „Ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage, das wäre einfach ungerecht gewesen. Wir sind auf ganz gutem Weg“, fand ASV-Trainer Servet Zeyrek. Sein Team begann glänzend durch zwei frühe Tore von Liridon Stublla (3./Foulelfmeter) und Zana Ibrahim (12.). Aus dem Spiel heraus gelang Hasbergen wenig, dafür nach Standards: In der 21. Minute rempelte Ahlhorns Bartosz Drozsowski nach einer Ecke versehentlich seinem Torwart Nikolai Koch den Ball aus den Händen – Jakob Korfmann staubte für den TuS ab. Cedric Pascual-Fernandez glich per Foulelfmeter zum 2:2 aus (40.). Zana Ibrahim traf zum Ahlhorner 3:2 (64.). In der hektischen Schlussphase ließ sich ASV-Abwehrspieler Gudlijan Arif zu einer Beleidigung hinreißen und sah dafür Rot (84.), sein Team rettete aber den Vorsprung.

Delmenhorster TB - SV Achternmeer 2:4. Der DTB ist nach der Pleite gegen den Vorletzten saisonübergreifend seit 16 Spielen ohne Sieg, Trainer André Tiedemann stellte nach dem Spiel unmissverständlich klar: „Ich lasse meine Jungs auf keinen Fall im Stich. Ich bleibe bei der Mannschaft, auch wenn der Verein mich als Trainer nicht mehr haben will.“ Die Delmenhorster führten durch Tore von Kennedy Ukachukwu (19.) und Sinan Yorgancioglu (39.) bereits mit 2:0, ehe einmal mehr der Einbruch kam. Dennis TInter verkürzte in der 41. Minute für die Gäste, die nach einer flammenden Predigt von Trainer Helge Hanschke tatendurstig aus der Kabine kamen. Maik Böttcher glich in der 57. Minute zum 2:2 aus, Tinter (70.) und der eingewechselte Pascal Raschen mit seinem ersten Kreisliga-Tor (75.) besorgten den Sieg für Achternmeer. Hanschke atmete nach zuvor acht Pleiten auf: „Die Mannschaft glaubt wieder an sich.“