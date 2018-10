Oldenburg. Sieben Tore, drei Foulelfmeter und zwei Platzverweise: Bei der 3:4 (1:2)-Auswärtsniederlage des SV Baris Delmenhorst in der Fußball-Bezirksliga bei BW Bümmerstede war einiges los.

Önder Caki schüttelte nur mit dem Kopf. „Wir haben uns einmal mehr selbst geschlagen“, ärgerte sich der Fußball-Trainer des SV Baris Delmenhorst nach der 3:4 (1:2)-Pleite seiner Mannschaft bei BW Bümmerstede. „Mindestens ein Punkt wäre für uns möglich gewesen, vielleicht sogar ein Sieg“, meinte Caki.

Aber: Bei drei von vier Gegentoren verteidigten die Gäste auch schlecht. Dazu schwächten sich die Delmenhorster selbst. Angreifer Dennis Kuhn sah für ein Nachtreten Rot (78.), Verteidiger Alexander Pelman (87.) wegen wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Beide Spieler waren nach ihren Sperren wegen Ampelkarten gerade erst wieder in die Startelf zurückgekehrt. „Dumm und unnötig“, nannte Önder Caki die Platzverweise.

Kuhn holt zwei Elfmeter raus – und sieht später Rot

Baris ließ in der Anfangsphase Ball und Gegner laufen, doch nach einer Viertelstunde ebbte der Angriffsschwung ab. Dafür kam Bümmerstede besser in die Partie – und führte mit 2:0. Julian Gläser traf trotz 2:5-Unterzahl im Nachsetzen zur Führung (18.), dann erhöhte Marc Steinkraus nach einer schönen Kombination (35.). In der Nachspielzeit kamen die Gäste aber zum Anschluss. Mert Caki traf per Elfmeter nach einem Foul an Kuhn (45.+3).

Nach einer erneuten Unachtsamkeit der Baris-Abwehr erhöhte Tanju Temin für Bümmerstede auf 3:1 (48.). Doch die Gäste zeigten Moral. Caki traf erneut nach Foul an Kuhn per Elfmeter zum 2:3 (51.), dann köpfte Devin Isik nach einer Ecke zum 3:3-Ausgleich ein (80.). Während BWB immer mehr abbaute, wollte Baris in Unterzahl den Sieg. Doch dann leistete sich Pelman ein vermeidbares Foul im eigenen Strafraum. Pelman sah Gelb-Rot – und Bümmerstedes Steve Köster traf per Elfmeter zum 4:3 (88.).