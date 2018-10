Heidmühle. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Tur Abdin Delmenhorst haben ihr Auswärtsspiel beim TuS Obenstrohe mit 2:3 (0:0) verloren – trotz klarer Überlegenheit und vieler hochkarätiger Chancen.

Christian Kaya konnte es nicht fassen. „Das ist unglaublich. Wir haben den Gegner an die Wand gespielt. Nie im Leben dürfen wir so eine Partie verlieren“, haderte der Trainer des SV Tur Abdin Delmenhorst nach der 2:3 (0:0)-Niederlage im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter TuS Obenstrohe. „Man hätte mir heute ein Bein abhacken könne. Das wäre nicht so schmerzhaft gewesen wie diese Niederlage“, stöhnte Kaya.

Was war passiert? Beim Spitzenreiter, der am Sonntag seinen neunten Sieg im zehnten Saisonspiel feierte, führte Tur Abdin bis zur 82. Minute mit 2:0. „Und wir hätten 6:0, 7:0 führen müssen“, betonte Kaya. Doch in der Schlussphase kassierten die Aramäer noch drei Gegentore durch Jan Nattke (83.), Janis Theesfeld (90.+2) und Lars Zwick (90.+7) – und standen mit leeren Händen da.

Bis zur 82. Minute hat Tur Abdin alles unter Kontrolle ...

Dabei machte Tur Abdin ein laut Kaya „82 Minuten lang überragendes Spiel“, das bisher beste der Saison. Das Torschussverhältnis habe wohl 30:5 für seine Mannschaft betragen, rechnete der Trainer hoch. Die Gäste hatten mit gepflegten Kurzpassspiel die Partie völlig unter Kontrolle und hätten bereits zur Pause deutlich führen können. Auch nach dem Wechsel vergaben die Delmenhorster Chancen en masse, nutzten aber immerhin zwei ihrer Gelegenheiten durch Simon Matta (60.) und Can Blümel (63., starke Einzelleistung) – 2:0.

Doch Abdins Chancenwucher sollte sich noch rächen. Denn in der Schlussphase kam ein Bruch ins Spiel der Gäste, die plötzlich viel mit langen Bällen operierten. „Vielleicht habe ich auch falsch gewechselt“, meinte Kaya selbstkritisch. Zudem sahen einige Einwechselspieler ebenso wie Torhüter Jens Dekarski bei den Gegentoren schlecht aus.