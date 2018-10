Enttäuscht von seiner Mannschaft: Neerstedts Trainer Björn Wolken. Foto: Rolf Tobis

Neerstedt. Es sollte für den TV Neerstedt die Generalprobe für das Spitzenspiel in der Handball-Verbandsliga in der kommende Woche gegen den Elsflether TB werden. Doch das Zweitrundenspiel im HVN/BHV-Pokal gegen die SG Achim/Baden ging für die Mannschaft von Trainer Björn Wolken gründlich in die Hose. Gegen den Oberligisten kassierte der TVN vor 100 Zuschauern eine herbe 18:32 (7:15)-Schlappe.