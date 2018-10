Heidmühle. Die Fußballer des VfL Wildeshausen haben ihr Auswärtsspiel beim Heidmühler FC mit 2:0 (0:0) gewonnen und bleiben als Zweiter Spitzenreiter TuS Obenstrohe auf den Fersen.

Marcel Bragula nahm die Diskussion zuletzt sogar fast etwas gelangweilt zur Kenntnis. Kann der VfL Wildeshausen kein Kunstrasen? Sieben Auswärtsspiele in Folge hatten die Krandel-Kicker nicht mehr auf dem Plastik-Geläuf gewonnen. Weshalb Bragula Ende September nach dem 0:2 beim TSV Abbehausen erst gar keine Diskussion über die (zumindest den Fakten nach) gewisse Wildeshauser Problematik mit dem speziellen Geläuf aufkommen lassen wollte. „Ob auf Rasen, Kunstrasen oder Asche: Wenn du schlecht spielst, verlierst du.“

Seit Freitagabend kann Bragula die Kunstrasen-Thematik erst einmal ad acta legen. Denn seine Mannschaft hat den speziellen Bann gebrochen. Beim Landesliga-Absteiger Heidmühler FC behielt der VfL dank Toren von Ole Lehmkuhl (6.) und Michael Eberle (34.) mit 2:0 (2:0) die Oberhand und bleibt Tabellenführer TuS Obenstrohe auf den Fersen.

Lehmkuhl traf bei seinem ersten Saisontor zum ersten Mal seit fast genau einem Jahr wieder (damals beim 5:0 beim FC Rastede). Eberle traf mit Wucht aus dem Rückraum, nachdem Wildeshausen mit einem klasse Spielzug über mehrere Stationen den Ball nach vorne getragen hatte.

Die Zuschauer sahen beim ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften seit dem März 2015 (damals 0:0) eine interessante Begegnung, in der es hin und her ging. Die Gäste hatten leichte Vorteile und zudem das nötige Glück. Denn Felix Dittrich parierte kurz vor der Halbzeitpause einen Handelfmeter der stärker werdenden Heidmühler. Nach dem Wechsel drängten die Gastgeber auf den Anschlusstreffer. Doch Wildeshausen, das noch ein Abseitstor verzeichnete, blieb zum fünften Mal in dieser Saison gegentorlos.