Zuletzt Rot gesperrt, jetzt wieder im Kader: Baris-Angreifer Dennis Kuhn und Stenums Torwart Maik Panzram. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst Ein Heimspiel, dazu drei Auswärtsfahrten: So sieht am Sonntagnachmittag das Programm der Fußball-Bezirksligisten aus. Der VfL Stenum und der FC Hude wollen ihren guten Lauf fortführen, der SV Baris Delmenhorst und SV Tur Abdin Delmenhorst nach ihren ernüchternden Pleiten in der Vorwoche eine Reaktion zeigen.