Krank: Mario Reiser fällt im Pokal aus. Foto: Rolf Tobis

Neerstedt. Mit dem Oberligisten SG Achim/Baden erwartet der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt am Samstag ab 19 Uhr in eigener Halle einen ganz schweren Brocken in der zweiten Runde des HVN/BHV-Pokals.