Auswärtsspiel für die VG Delmenhorst-Stenum: Der Volleyball-Oberligsit tritt am Samstag beim Aufsteiger TSV Hollern-Twielenfleth an. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Was ihre Mannschaft besser machen muss? Susanne Schalk bringt es mit einem Wort auf den Punkt. „Vieles!“, sagt die Trainerin der VG Delmenhorst-Stenum vor dem zweiten Saisonspiel in der Volleyball-Oberliga am Samstag (15 Uhr) beim Aufsteiger TSV Hollern-Twielenfleth aus dem Landkreis Stade.