Delmenhorster TV erwartet am Sonntag SF Ofenerdiek

Zwei Spiele, zwei klare Siege: Für die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV lief der Auftakt in die neue Saison nahezu perfekt. Foto: imago/Zink

Delmenhorst Zwei Spiele, zwei klare Siege: Für die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV lief der Auftakt in die neue Saison nahezu perfekt. Und den Saisonstart wollen die Devils am Sonntag (15 Uhr) vergolden. Denn mit dem SV Ofenerdiek läuft ein sehr schlagbarer Gegner in der Stadtbadhalle auf.