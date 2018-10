400 Teilnehmer haben 2017 in den beiden Wettbewerben des Hindernislaufs „Immer Extrem“ teilgenommen. Die Premiere wurde auf einem Rundkurs um das Landheim in Immer ausgetragen. Foto: Rolf Tobis

Immer. Ganz viel Matsch und Schlamm, kaltes Wasser und noch mehr Hindernisse als im Vorjahr: Der Hindernisslauf Immer-Extrem geht an diesem Samstag in seine zweite Runde. Bei der nach eigenen Angabe „dreckigen Herausforderung“ starten starke 800 Teilnehmer. Das sind doppelt so viele wie bei der Premiere im Vorjahr.