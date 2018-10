Foto: NOZ MEDIEN

Achternmeer. Die einen haben in zwölf Spielen noch nicht einmal gewonnen, die anderen haben ihre vergangenen acht Begegnungen alle verloren: In der Fußball-Kreisliga kommt es an diesem Sonntag (15 Uhr) Am Kleinen Meer zum absoluten Kellerduell, wenn das Schlusslicht Delmenhorster TB den Vorletzten SV Achternmeer empfängt.