Stehen bei den SF Oesede II vor einer schweren Aufgabe: Finn Oestmann und der TV Hude II. Foto: Rolf Tobis

Hude. Für die Tischtennisspieler vom TV Hude II steht am Wochenende erneut ein wichtiges Auswärtsspiel an. Der Verbandsligist schlägt am Sonnabend ab 15 Uhr bei der Zweitvertretung der Sportfreunde Oesede auf. Eine Partie, bei der es für den Turnverein um wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht.