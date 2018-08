Voll abgezogen: Neele Detken markierte das 7:0 für den TV Jahn Delmenhorst im DFB-Pokal gegen den Bramfelder SV. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn sind am Sonntag mit einem 9:0 (6:0) gegen den Bramfelder SV zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte und zum ersten Mal seit 21 Jahren in die zweite Runde des DFB-Pokalwettbewerbs gestürmt. In einer überaus einseitigen Begegnung hätten die Delmenhorsterinnen vor 80 Zuschauern durchaus auch 15:0 gewinnen können.