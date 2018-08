Die ersten drei Punkte in der Fußball-Bezirksliga hat der FC Hude im Sack. Foto: Rolf Tobis

Hude. Sie hätten schon viel früher für die Vorentscheidung sorgen, sie zitterten um den Sieg im Auftaktspiel – doch am Ende war der Jubel über die ersten drei Punkte in der Fußball-Bezirksliga II groß. Der FC Hude hat das Aufsteiger-Duell gegen ESV Wilhelmshaven mit 1:0 (1:0) gewonnen und freut sich nun auf das Nachbarduell am Mittwoch (19 Uhr) gegen den VfL Stenum.