Das Bezirksliga-Duell zwischen dem VfL Wildeshausen (links Rene Tramitzke) und dem TSV Oldenburg – wie hier 2013 – könnte es in dieser Saison womöglich doch nicht mehr geben. Foto: Rolf Tobis

Oldenburg Zur ersten Bezirkspokalrunde vor zwei Wochen beim FC Rastede trat der TSV Oldenburg aus Personalnot nicht an, an diesem Wochenende bekam der TSV für den ersten Bezirksliga-Spieltag bei GVO Oldenburg ebenfalls keine Elf zusammen – und es scheint so, als wenn das Kapitel TSV Oldenburg bald beendet sein könnte.