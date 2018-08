Es winkt Runde zwei im DFB-Pokal: Fußball-Regionalligist TV Jahn Delmenhorst trifft auf den Landesligisten Bramfelder SV. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst Mit dem ersten Pflichtspiel geht für die Fußballerinnen des TV Jahn eine große Chance einher. Sollte der Regionalligist sich in Runde eins des DFB-Pokalwettbewerbs gegen den Hamburger Landesligisten Bramfelder SV durchsetzen, könnte er im zweiten Durchgang auf einen großen Gegner treffen. Da der Hauptplatz des Stadions gesperrt ist, tritt Jahn am Sonntag, 14 Uhr, auf der Walter-Löwe-Sportanlage am Blücherweg gegen Bramfeld an.