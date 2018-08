In einem Testspiel auf Kunstrasen haben sich die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn – hier beim Training – von Hannover 96 mit einem 2:2 (1:0) getrennt. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. In einem Testspiel auf Kunstrasen haben sich die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn von Hannover 96 mit einem 2:2 (1:0) getrennt. Den Gastgeberinnen gelang in der vergangenen Saison nach 22 Spielen mit optimalen 66 Punkten und 133:10 Toren der Sprung in die Oberliga.