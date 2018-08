Lohne. Mit einem 3:1 beim Landesligisten Blau-Weiß Lohne zieht Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst ins Viertelfinale des Niedersachsenpokals ein.

Der SV Atlas Delmenhorst steht zum ersten Mal seit 1996 im Viertelfinale des Niedersachsenpokals. Der Fußball-Oberligist gewann bei Blau-Weiß Lohne mit 3:1 (0:1), vor allem dank einer deutlichen Steigerung nach dem Wechsel. Sämtliche Treffer fielen nach ruhenden Bällen: Underdog Lohne ging in der 29. Minute durch einen Kopfball von Florian Hoff nach einer Ecke in Führung. Der eingewechselte Stefan Bruns glich in der 52. Minute nach einem Eckstoß von Musa Karli aus. In der 65. Minute hatte Lohnes Malte Beermann das 2:1 auf dem Fuß, er jagte einen Foulelfmeter aber über das Tor. In der 86. Minute drückte erneut Bruns eine Ecke zur Delmenhorster Führung über die Linie, drei Minuten später verwandelte Karlis Plendiskis einen Foulelfmeter zur Entscheidung.

